Игнатов поделился впечатлениями от матча в минусовую температуру

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Атакующий полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что во время матча с «Ростовом» при минусовой температуре ему было комфортно играть.
«Я бы не сказал, что было холодно. Да, прохладно, но в то же время в прошлом году было намного холоднее. Для меня это комфортная температура», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Игнатов.
Напомним, матч московского «Спартака» и «Ростова» состоялся 5 ноября 2024 года и завершился счётом 0:1 в пользу последнего. Сам Михаил Игнатов появился на поле во втором тайме и провёл на поле 11 минут.
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