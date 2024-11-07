Наумов объяснил оценку Пиняева в 22 млн евро

Сергей Пиняев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил оценку 20-летнего нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в 22,3 млн евро молодостью и перспективностью спортсмена.
«Молодым и перспективным всегда назначают такие большие суммы, потому что считают, что он ещё вырастет. У Пиняева большие перспективы. Это не большая сумма, а нормальная. Это же не значит, что его сегодняшняя рыночная стоимость такова. Это перспективная стоимость игрока, который закрепится, поднимет свою планку мастерства. Я не считаю эту сумму завышенной», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Наумов.
Ранее главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что слухи о возможном зимнем трансфере футболистов «Спартака» Антона Зиньковского и Данила Пруцева не являются правдой.
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