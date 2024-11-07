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Наумов объяснил оценку Пиняева в 22 млн евро

Сергей Пиняев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Сергей Пиняев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил оценку 20-летнего нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в 22,3 млн евро молодостью и перспективностью спортсмена.


«Молодым и перспективным всегда назначают такие большие суммы, потому что считают, что он ещё вырастет. У Пиняева большие перспективы. Это не большая сумма, а нормальная. Это же не значит, что его сегодняшняя рыночная стоимость такова. Это перспективная стоимость игрока, который закрепится, поднимет свою планку мастерства. Я не считаю эту сумму завышенной», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Наумов.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что слухи о возможном зимнем трансфере футболистов «Спартака» Антона Зиньковского и Данила Пруцева не являются правдой.

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#спорт
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#деньги
Абаев выразил желание стать главным тренером
07 ноября 2024, 20:41

Илья Абаев (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев заявил о том, что хотел бы пройти обучение на лицензию главного тренера.
«У меня есть желание стать главным тренером. Но пока я решил пойти по более знакомому пути, стал работать с вратарями. Чтобы стать главным, мне ещё надо получить несколько лицензий и отучиться на лицензию А. В последнее время плотно думаю над тем, чтобы начать обучение на главного тренера», — поделился своими планами в беседе с Metaratings.ru Абаев.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев высказывал мнение о том, что «Спартаку» нужно сменить главного тренера команды Деяна Станковича.

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#мнение
#обучение
#тренер
#футбол
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Галактионов оценил слухи об интересе «Локомотива» к Зиньковскому и Пруцеву
Галактионов опроверг сообщения об интересе «Локо» к Зиньковскому и Пруцеву
07 ноября 2024, 20:28

Антон Зиньковский (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что слухи о возможном зимнем трансфере футболистов «Спартака» Антона Зиньковского и Данила Пруцева не являются правдой.
«Мы видим, что после каждой игры у нас то кого-то продают, то кого-то покупают, что мы должны кого-то выставить на трансфер. Подобных планов нет, ничего из этого к реальности не относится», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Галактионов.

А в самом «Спартаке» возобновил тренировки полузащитник команды Кристофер Мартинс. Как передаёт Metaratings.ru, на данный момент спортсмен тренируется в общей группе команды с ограничениями.

Ранее сообщалось, что футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победил ЦСКА.

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#спартак
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#спортсмен
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Терещенко оценил идею возрождения ярмарки юниоров КХЛ
07 ноября 2024, 19:39

Фото: iStock/vchal

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что идея возрождения ярмарки юниоров КХЛ требует более чёткого понимания и рассмотрения.
«Насчёт того, как будет выглядеть ярмарка юниоров КХЛ, сложно сейчас говорить. Нужно получить окончательное предложение. У нас же школы прикреплены к первым командам. Надо понять, как это будет работать. Пока не совсем понятно», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Терещенко.

Тем временем в Кемерове на площади Советов устанавливают хоккейную коробку.

«Монтируют спортивный объект специалисты стадиона «Химик». Лед начнут заливать, когда температура воздуха станет стабильно низкой. Рядом с ледовой площадкой будет открыт прокат спортивного инвентаря», — приводит «Сiбдепо» сообщение мэрии города.

Ранее заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что хоккеист «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов является лучшим защитником в НХЛ.

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#нхл
#лёд
#хоккей
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Новиков назвал звезду НХЛ номер один
Новиков назвал лучшим защитником НХЛ Орлова
07 ноября 2024, 19:27

Дмитрий Орлов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что хоккеист «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов является лучшим защитником в НХЛ.
«Хочу отметить Дмитрия Орлова. Я как-то сказал, что он входит в пятёрку лучших защитников НХЛ. Но это заниженная оценка. С учётом всех его качеств сейчас это лучший защитник лиги. Катание, бросок — всё на уровне. Орлов не уступает ни в одном из компонентов нападающим. С учётом того, что это ещё и защитник силового плана, Дмитрий — звезда НХЛ номер один», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

До этого сообщалось, что в первом матче чемпионата России по хоккею с мячом «Кузбасс» одержал победу в матче с соперниками из Казани со счётом 11:3. Как передаёт «Сiбдепо», уже 9 ноября команду ожидает встреча с «СКА-Уральский Трубник» из Свердловской области.

Ранее обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко комментировал «Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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#спорт
#нхл
#спортсмены
#хоккей
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Музей спорта в Чехове с момента создания принял более 2,5 тыс. посетителей
07 ноября 2024, 17:47

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Музей «Верность спорту храня» в чеховском Училище олимпийского резерва №4 за два года посетили более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На стендах музея представлено более 2 тыс. экспонатов. Участники экскурсий могут, например, увидеть манекены, которые показывают, как менялся парадный костюм спортсменов-олимпийцев со времени Игр 1996 года в Атланте до Олимпиады в Токио в 2020 году.

Музей посещали знаменитые спортсмены, которые вносили свой вклад в его развитие. Это Владимир Максимов, Ольга Брусникина, Александр Лебзяк, Мария Киселёва, Светлана Ромашина, Виталий Иванов, Софья Конух, Евгений Шаронов, Александр Бахтин и многие другие.
«В экспозиции музея представлена история видов спорта, которые развивают на базе УОР – гандбола, водного поло, синхронного плавания, бокса, хоккея, лёгкой атлетики, футбола, фехтования и других. В нём можно увидеть уникальные экспонаты, предоставленные прославленными спортсменами, узнать об истории олимпийского движения, физкультурно-спортивных обществ СССР и России», – рассказали в ведомстве.
Большой стенд музея посвящён легендарным хоккеистам Вячеславу Фетисову, Сергею Макарову, Виктору Васильеву, Игорю Ларионову и Валерию Каменскому. А в экспозиции, посвящённой футболу, посетители могут увидеть мяч с автографами игроков сборной Португалии с чемпионата мира по футболу 2018 года. Команда во главе с Криштиану Роналду в период Мундиаля жила в Подмосковье. Коллекция музея постоянно обновляется.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-(49-672)-64-683 (запись для групп).

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Подмосковные бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев взяли золото Кубка России

Самбистка из Каширы завоевала медаль первенства России

Представительницы Подмосковья победили на чемпионате России по мини-футболу
#спорт
#спортсмены
#минспорт мо
#чехов
#музей
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев взяли золото Кубка России
07 ноября 2024, 17:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Экипаж из Московской области – Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев – заняли первое место на Кубке России по бобслею. Об этом сообщили в пресс-службы Минспорта региона.
«Тандему не было равных в заездах двоек. Представители Подмосковья сумели обойти соперников из Красноярского края и Москвы, а также краснодарских спортсменов. Вторая подмосковная двойка – Степан Дубинко и Александр Ефимов – завершила выступление в шаге от пьедестала на четвёртом месте», – отметили в ведомстве.
Кубок России по бобслею и скелетону проходит с 1 по 7 ноября в Сочи на горнолыжном курорте Красная Поляна. Соревнования проводят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Самбистка из Каширы завоевала медаль первенства России

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#спорт
#минспорт мо
#соревнования
#подмосковье
#московская область
#нацпроекты
#сочи
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в удобном формате
Самбистка из Каширы завоевала медаль первенства России
07 ноября 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Спортсменка из подмосковной Каширы Александра Шустрова завоевала бронзовую медаль на первенстве России по самбо U-14 среди юношей и девушек 12-14 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Александра Шустрова, выступавшая в весовой категории более 65 килограммов, заняла третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Всего в соревнованиях принимали участие свыше 800 самбистов из десяти субъектов России — Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Северо-Кавказского округа, Сибирского округа, Центрального федерального округа, Дальневосточного округа, Уральского округа, Приволжского округа и Северо-западного федерального округа.

Первенство проходило в городе Кстово Нижегородской области с 1 по 5 ноября.

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#кашира
#самбо
#первенство
#спорт
#медаль
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Представительницы Подмосковья победили на чемпионате России по мини-футболу
07 ноября 2024, 16:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда клуба «Зоркий» из подмосковного Красногорска завоевала золото первого чемпионата России по мини-футболу среди женщин в формате 7х7, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за первое место футболистки «Зоркого» одержали победу над командой «Звезда» из Санкт-Петербурга, игра закончилась со счётом 2:0 в пользу представительниц Московской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, по итогам турнира лучшим игроком чемпионата признали Викторию Силину из команды «Зоркий», а её коллега по клубу Наталья Деребезова получила звание лучшего нападающего.

Первый чемпионат России по мини-футболу в формате 7х7 среди женщин проходил в Сочи, в турнире приняли участие 24 команды из 19 регионов страны.

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В Химках проходит Всероссийский турнир по фехтованию
#футбол
#чемпионат россии
#золото
#медаль
#минспорта мо
#красногорск
#московская область
#подмосковье
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ICF передала золотую медаль чемпионата мира-2024 каноисту Захару Петрову
07 ноября 2024, 15:56

Фото: istockphoto/chaiyon021

Международная федерация каноэ (ICF) передала генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елене Исхаковой золотую медаль, которую Захар Петров выиграл на чемпионате мира 2024 года в Самарканде.
Награду вернули российскому гребцу по итогам апелляции на результаты турнира в Узбекистане, сообщает «Спорт-Экспресс». Глава ВФГБК сообщила, что награду каноисту вручат непременно в торжественной обстановке. Время и место церемонии награждения будет определено позднее.

Напомним, Петров выиграл финальный заезд каноэ-одиночек на дистанции 500 метров, его лодка пересекла финишный створ первой. Но перед самым финишем каноэ перевернулось, а сам гребец упал в воду. Российского спортсмена сначала дисквалифицировали, но после протеста делегации России ему вернули золотую медаль. Тогда свой протест подали уже страны, чьи гребцы заняли места со 2-го по 4-е. Функционеры ICF снова отобрали у Захара золотую медаль.

Уже после чемпионата мира ВФГБК подала апелляцию в ICF. Международная федерация её удовлетворила и Захар Петров теперь получит заслуженную золотую медаль, так часто переходившую из рук в руки.

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#спорт
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