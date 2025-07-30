«Металлург» усилился креативом: Бабаев прокомментировал переходы Ткачева и Толчинского

30 июля 2025, 12:26

Шуми Бабаев: Я рад, что Ткачев и Толчинский будут играть в одной команде

Фото: iStock/Rafa Jodar

Агент Шуми Бабаев прокомментировал усиление магнитогорского «Металлурга» в межсезонье, отметив, что в команду пришли его клиенты — Сергей Толчинский и Владимир Ткачев.