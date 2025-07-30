«Металлург» усилился креативом: Бабаев прокомментировал переходы Ткачева и Толчинского
Агент Шуми Бабаев прокомментировал усиление магнитогорского «Металлурга» в межсезонье, отметив, что в команду пришли его клиенты — Сергей Толчинский и Владимир Ткачев.
Он отметил, что «Металлург» всегда считается одним из фаворитов, поскольку у клуба стоят максимальные задачи. Бабаев подчеркнул, что ему импонирует стиль управления Виктора Рашникова, который активно участвует в делах клуба и контролирует все процессы. Он добавил, что дисциплина среди работников имеет большое значение, и игроки реагируют на вовлеченность руководства, приводит его слова «РБ Спорт».
Бабаев подчеркнул, что состав команды действительно усилился, и возможно, что на этом изменения не остановятся. Он выразил радость по поводу того, что Ткачев и Толчинский будут играть вместе, так как ему всегда нравилось их взаимодействие на льду в формате «5 на 5». Эксперт подчеркнул, что эти два креативных игрока способны удивить своей игрой, и выразил надежду на то, что впереди их ждет интересное выступление.
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