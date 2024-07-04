Тренер Янчук выразил радость допуску российских теннисистов на ОИ-2024

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что рад тому, что российских теннисистов допустили до Олимпиады-2024 в Париже.
Он подчеркнул, что допуск – это не что-то особенное, а то, что должно было быть.
Ранее обладатель Кубка мира по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявлял, что российским спортсменам в сложившихся обстоятельствах нецелесообразно ехать на Олимпийские игры.
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«С одной стороны, я рад допуску россиян на Олимпиаду, но, с другой стороны, так и должно было быть! В личных турнирах наши спортсмены везде допускались, даже взять тот же Уимблдон. Трудно сказать, завоюют ли теннисисты медали, но последние несколько Игр наши не возвращались без медали. В этой Олимпиаде мы тоже завоюем золото», — отметил в беседе с Metaratings.ru Янчук.
Ранее обладатель Кубка мира по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявлял, что российским спортсменам в сложившихся обстоятельствах нецелесообразно ехать на Олимпийские игры.
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Мелисса Тимофеева