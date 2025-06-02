Галямин указал на главную слабость ЦСКА в борьбе с Краснодаром

02 июня 2025, 11:41

Дмитрий Галямин: ЦСКА сможет конкурировать с Краснодаром при усилении атаки

Фото: Istock/Andreyuu

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Галямин поделился своим мнением о перспективах «армейцев» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).





По его словам, для того, чтобы навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту», команде необходимы качественные усиления в линии нападения.





«Сезон для ЦСКА можно считать успешным. На этой базе, если к команде присоединятся два-три хороших футболиста к следующему сезону, то можно будет составить конкуренцию и «Зениту», и «Краснодару». Особенно, конечно, это касается нападения», — заявил Галямин в интервью Metaratings.ru.