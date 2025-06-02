Галямин указал на главную слабость ЦСКА в борьбе с Краснодаром
Дмитрий Галямин: ЦСКА сможет конкурировать с Краснодаром при усилении атаки
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Галямин поделился своим мнением о перспективах «армейцев» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
По его словам, для того, чтобы навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту», команде необходимы качественные усиления в линии нападения.
«Сезон для ЦСКА можно считать успешным. На этой базе, если к команде присоединятся два-три хороших футболиста к следующему сезону, то можно будет составить конкуренцию и «Зениту», и «Краснодару». Особенно, конечно, это касается нападения», — заявил Галямин в интервью Metaratings.ru.
Спортсмен также подчеркнул, что, несмотря на успешные результаты в прошедшем сезоне, в котором ЦСКА завоевал бронзовые медали РПЛ и стал обладателем Кубка России, команде не хватает остроты в атаке. Эксперт отметил, что нынешний состав ЦСКА обладает хорошим потенциалом, но для достижения максимальных результатов необходимо усиление именно в атакующей линии.
Галямин считает, что именно забитые голы станут ключевым фактором в борьбе за самые высокие места в турнирной таблице в следующем сезоне.