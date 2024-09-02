Гольфисты из Подмосковья завевали пять медалей первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали юные спортсмены из Московской области на первенстве России по гольфу, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали завоевали представители Подмосковья Артём Дунаев в личном первенстве среди юниоров 17-18 лет, Алиса Молоканова в личном первенстве среди девушек 15-16 лет и Александра Сивова в соревнованиях девочек 10-12 лет», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная гольфистка Елизавета Кошкина, выступавшая в категории «Девушки 15-16 лет». А бронзовую медаль выиграл Марк Пучков, соревновавшийся в категории «Юниоры 15-16 лет».
Первенство России по гольфу проводилось в Санкт-Петербурге с 26 по 31 августа.
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