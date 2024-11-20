Гандбольная команда «Чеховские медведи» победила в матче OLIMPBET Суперлиги

Подмосковные спортсменки завоевали на финальном этапе Кубка России по BMX-фристайлу серебро и две бронзы. Ещё одна серебряная медаль представительница региона выиграла на всероссийских соревнованиях, которые проходили в рамках Кубка, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.