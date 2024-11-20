Гандбольная команда «Чеховские медведи» победила в матче OLIMPBET Суперлиги

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов
Матч по гандболу в рамках OLIMPBET Суперлиги состоялся между командами «Чеховские медведи» и «Воронеж», победу одержали подмосковные спортсмены, сообщает пресс-служба администрации городского округа Чехов.
«Чеховские медведи» открыли счёт на первых минутах игры и наращивали преимущество, при этом соперники не сдавались и боролись до конца. Матч завершился со счётом 36:46 (18:26) в пользу «Чеховских медведей», — говорится в сообщении.Отмечается, что самыми результативными игроками встречи стали представители «Чеховских медведей» Виктор Фурцев и Александр Ермаков, забившие противникам по семь голов.
Игра проводилась во Дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова в подмосковном Чехове. Следующий матч «Чеховских медведей» состоится в Бресте 23 ноября, их противником будет команда «Аист Китая».
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