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Гандбольная команда «Чеховские медведи» победила в матче OLIMPBET Суперлиги

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов

Матч по гандболу в рамках OLIMPBET Суперлиги состоялся между командами «Чеховские медведи» и «Воронеж», победу одержали подмосковные спортсмены, сообщает пресс-служба администрации городского округа Чехов.
«Чеховские медведи» открыли счёт на первых минутах игры и наращивали преимущество, при этом соперники не сдавались и боролись до конца. Матч завершился со счётом 36:46 (18:26) в пользу «Чеховских медведей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самыми результативными игроками встречи стали представители «Чеховских медведей» Виктор Фурцев и Александр Ермаков, забившие противникам по семь голов.



Игра проводилась во Дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова в подмосковном Чехове. Следующий матч «Чеховских медведей» состоится в Бресте 23 ноября, их противником будет команда «Аист Китая».

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#чехов
#гандбол
#матч
#спорт
В Одинцове стартует лыжная серия на призы Александра Панжинского
20 ноября 2024, 09:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый лыжный этап серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы призёра Олимпийских игр Александра Панжинского состоится 22 декабря. Он пройдёт в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Стать участником первого в сезоне лыжного турнира может каждый. Организаторы предусмотрели старты в 16 возрастных категориях на дистанции от 600 м до 10 км, а также дополнительный соревновательный семейный зачёт.

Впервые в истории серии пройдёт семейная эстафета. Её проведут в три этапа по 600 м. На старт первого этапа выйдут папы, второго – мамы, а пересечь финишную прямую предстоит детям. Для организаций ожидается корпоративная эстафета 4 по 600 м.

Зарегистрироваться на TOPSKI FAMILY можно по ссылке.

По традиции откроют соревнования разминка с Панжинским и шествие коллектива барабанщиков. Первыми на дистанцию выйдут самые маленькие лыжники.

Всю информацию о турнире можно найти на сайте.

Соревнования пройдут по адресу: Одинцово, ул. Манжосовская, 1, парк культуры, спорта и отдыха.

Серия турниров «TOPSKI FAMILY» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
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Агент Ерёмин допустил внимание европейских клубов к Дивееву
19 ноября 2024, 22:01

Фото: iStock/Александр Вильф

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что внимание европейских клубов вполне возможно как в сторону голов команды, так и в сторону самого спортсмена.
«У Игоря получился отличный первый круг в РПЛ. За исключением некоторых помарок, мне его игра очень нравится. Не бывает футболистов без ошибок. Голы за ЦСКА могут привлечь внимание европейских клубов. К сожалению, не хватает международных матчей. Об интересе из Европы пока промолчу. Когда будет конкретика, вы узнаете. Уедет ли он летом, неизвестно, но гипотетически всё что угодно может быть», — прокомментировал ситуацию в беседе с Metaratings.ru Ерёмин.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отъезд защитника ЦСКА Игоря Дивеева из расположения национальной команды наличием у футболиста повреждения и большим риском травмы.

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#спортсмены
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Андрей Мостовой назвал базу «Краснодара» космической
19 ноября 2024, 21:46

Фото: iStock/efks

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой оценил базу и стадион футбольного клуба «Краснодар», отметив самый высокий уровень объектов.
«База просто космическая, а отель шестизвёздочный! Это лучшая база в России. Я даже думаю, что её можно внести в топ-5 в мире. То же самое и со стадионом. Думаю, что от всего футбольного сообщества нужно благодарить Сергея Галицкого за такой подарок», – поделился в беседе с Metaratings.ru Мостовой.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт стадиона «Авангард» завершился в Коломне, а торжественное открытие обновлённого спортивного объекта состоялось 4 ноября. Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов отмечал, что капремонт стадиона, построенного в 1958 году, проводился по программе губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#стадион
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Тикнизян выступил за проведение товарищеского матча между Арменией и РФ
19 ноября 2024, 21:37

Фото: iStock/alexis84

Футболист «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян выступил за проведение товарищеского матча между сборными России и Армении.
«Я был бы за проведение товарищеского матча между сборными. В первую очередь, чтобы посмотреть, на каком уровне сейчас находится сборная Армении, да и России тоже. Это было бы интересно для конкуренции и соревнований», – поделился в беседе с Metaratings.ru Тикнизян.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сирии, отметив, что сирийская сборная посильнее брунейской. Также Вячеслав Колосков высказался о необходимости товарищеских матчей сборной России в регионах страны.

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#армения
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Подмосковные спортсменки взяли четыре медали этапа Кубка России по BMX-фристайлу
19 ноября 2024, 20:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсменки завоевали на финальном этапе Кубка России по BMX-фристайлу серебро и две бронзы. Ещё одна серебряная медаль представительница региона выиграла на всероссийских соревнованиях, которые проходили в рамках Кубка, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Елена Малышева стала серебряным призёром заключительного этапа Кубка России в олимпийской дисциплине «парк» и бронзовым призёром всего турнира. А Алина Грамашова из Московской области завоевала бронзу Кубка страны. На всероссийских соревнованиях юниоров Софья Непрынцева взяла серебро», – отметили в ведомстве.
Финальный этап Кубка России по BMX-фристайлу состоялся в Омске. Участниками стали более 30 спортсменов из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Тобольска, Самары, Калининграда, Краснодара, Московской и Омской областей.

Соревнования были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
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Капремонт стадиона «Строитель» в Клину завершат в будущем году
19 ноября 2024, 19:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Состоялись торги по определению подрядчика для капремонта стадиона «Строитель». Об этом на совещании у главы городского округа Клин Алёны Дмитриевны Сокольской сообщил директор Клинской спортшколы олимпийского резерва Владимир Гамеев.
«Сейчас заключается контракт со сроком завершения работ в 2025 году. На стадионе демонтируют футбольное поле и устроят новое – с искусственным покрытием и с подогревом. Это позволит проводить тренировки практически круглогодично. Также предусмотрено устройство беговых дорожек, секторов для прыгунов с шестом и прыжков в длину, строительство трибун для болельщиков, мачт освещения и раздевалок», – отметил Гамеев.
Как отметили в пресс-службе администрации городского округа, работы будут проводить в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры».

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Подмосковная спортсменка Аймалетдинова выиграла этап Кубка России по шорт-треку
19 ноября 2024, 19:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фаиля Аймалетдинова из Подмосковья стала победительницей третьего этапа Кубка России по шорт-треку. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Спортсменка показала лучшее время в гонке на 1500 метров – 2 минуты 28,645 секунды. При этом она опередила представительниц Свердловской области и Санкт- Петербурга», – говорится в сообщении.
Кубок России по шорт-треку проводили в Смоленске. Параллельно проходили всероссийские отборочные соревнования на первенство страны по шорт-треку среди юниоров и юниорок 18 и 19 лет. В смешанной эстафете на 3000 метров сборная Московской области финишировала второй. В составе команды выступили Алиса Руссу, Анастасия Козулина, Зорик Чогандарян и Вадим Марченко.

Кроме того, Руссу завоевала бронзовую награду в старте на 1500 метров.

Как отметили в министерстве, турниры состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#кубок россии
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Колосков поделился ожиданиями от матча Россия – Сирия
Колосков: Особенного ничего ждать не приходится
19 ноября 2024, 19:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сирии, отметив, что сирийская сборная посильнее брунейской.
«Особенного ничего ждать не приходится. Хотелось бы получить положительные эмоции и от самой игры, и от голов. Какие-то открытия мы вряд ли увидим, но надо получить удовольствие от игры. Будет ли счёт разгромным? Нет. Сирия — это не Бруней, команда посильнее. Но я и не думаю, что Карпин ставит задачу побить рекорды. У него задачи футбольные, тактические», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Также Вячеслав Колосков высказался о необходимости товарищеских матчей сборной России в регионах страны.

«РФС старается это делать. Встречи проходили и в Волгограде, и в Санкт-Петербурге, и в Казани, и в Самаре. Сборная выступает там, где есть современные большие стадионы. Хотя в тот же Краснодар из-за закрытия воздушного пространства добираться было непросто. Футболисты ехали кто на чём. Считаю, и в дальнейшем следует играть на периферии» — отметил в беседе с RT Колосков.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что за недопуском нашей сборной к отбору на ЧМ стоят США.

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#рф
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Гладилин назвал виновных в недопуске нашей сборной к отбору на ЧМ
Гладилин обвинил в недопуске нашей сборной к отбору на ЧМ США
19 ноября 2024, 18:21

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что за недопуском нашей сборной к отбору на ЧМ стоят США.
«Это ожидалось, ведь в этой истории футбола нет, там одна политика. Думаю, что руководители УЕФА или ФИФА лично сами решают такие вопросы. За недопуском нашей сборной стоят США, вероятно. Когда нас вернут к отборочным матчам на ЧМ или Евро? Когда закончится конфликт на Украине, тогда и можно будет сделать какие-то прогнозы на этот счёт», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Гладилин.

Согласился с ним и бывший вице-президент Международной федерации футбола Вячеслав Колосков.

«К сожалению, пока ничего не изменилось. Надо вспомнить об истоках. ФИФА и УЕФА весной 2022-го, накладывая на страну ограничения, чётко объяснили: это сделано в связи с проведением СВО ввиду того, что невозможно обеспечить отечественным командам и сборным безопасное участие в турнирах. Вот когда она закончится, тогда можно будет о чём-то говорить», — прокомментировал в беседе с RT Колосков.

Ранее футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что сборная России в своём сильном составе нанесёт сокрушительное поражение Медиалиге в товарищеском матче с ней.

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