В Одинцове стартует лыжная серия на призы Александра Панжинского

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Первый лыжный этап серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы призёра Олимпийских игр Александра Панжинского состоится 22 декабря. Он пройдёт в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Стать участником первого в сезоне лыжного турнира может каждый. Организаторы предусмотрели старты в 16 возрастных категориях на дистанции от 600 м до 10 км, а также дополнительный соревновательный семейный зачёт.
Впервые в истории серии пройдёт семейная эстафета. Её проведут в три этапа по 600 м. На старт первого этапа выйдут папы, второго – мамы, а пересечь финишную прямую предстоит детям. Для организаций ожидается корпоративная эстафета 4 по 600 м.
Зарегистрироваться на TOPSKI FAMILY можно по ссылке.
По традиции откроют соревнования разминка с Панжинским и шествие коллектива барабанщиков. Первыми на дистанцию выйдут самые маленькие лыжники.
Всю информацию о турнире можно найти на сайте.
Соревнования пройдут по адресу: Одинцово, ул. Манжосовская, 1, парк культуры, спорта и отдыха.
Серия турниров «TOPSKI FAMILY» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Впервые в истории серии пройдёт семейная эстафета. Её проведут в три этапа по 600 м. На старт первого этапа выйдут папы, второго – мамы, а пересечь финишную прямую предстоит детям. Для организаций ожидается корпоративная эстафета 4 по 600 м.
Зарегистрироваться на TOPSKI FAMILY можно по ссылке.
По традиции откроют соревнования разминка с Панжинским и шествие коллектива барабанщиков. Первыми на дистанцию выйдут самые маленькие лыжники.
Всю информацию о турнире можно найти на сайте.
Соревнования пройдут по адресу: Одинцово, ул. Манжосовская, 1, парк культуры, спорта и отдыха.
Серия турниров «TOPSKI FAMILY» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская