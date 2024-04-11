Гандбольный турнир «Герои города» соберёт в Чехове более 40 команд

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Турнир среди любителей ручного мяча состоится в 13-й раз. Игры пройдут между командами в пяти категориях – юноши и девушки, женщины, мужчины-любители и мужчины-профессионалы. Игры состоятся на малой и большой аренах Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова. Лидеры групповых этапов турнира «Герои города» выйдут в финал и определятся победителей», – пояснили в ведомстве.Вход для зрителей во все дни соревнований на всех площадках будет свободным.
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