Сборная Московской области привезла семь медалей с чемпионата России по фехтованию

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области завоевала золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали на чемпионате России по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Сборная Подмосковья заняла первое место в командных соревнованиях женщин по фехтованию на шпагах. В финале Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова, Анастасия Солдатова и Кристина Ясинская нанесли поражение сборной Москвы со счетом 40:34. На пути к наградам были повержены сборные Санкт-Петербурга, Татарстана и Белоруссии.
На счету Гудковой и Ясинской – также серебряная и бронзовая награды в личном зачёте. При этом шпажистки из Московской области встретились друг с другом на стадии полуфинала чемпионата, где сильнее оказалась Гудкова.
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях из Подмосковья Яна Егорян выиграла серебро соревнований. Во встрече за звание чемпионки России она уступила столичной саблистке Ольге Никитиной.
В женских командных соревнованиях по фехтованию на рапирах спортсменки Московской области стали вице-чемпионками. На вторую ступень пьедестала поднялись Арина Вольская, Ксения Глебова, Лейла Пириева и Анна Позднякова.
Вместе с тем Пириева вышла в финал личных соревнований, где уступила олимпийской чемпионке Марте Мартьяновой из Татарстана. Таким образом, в активе рапиристки из Московской области - две серебряные медали чемпионата России.
Единственную медаль среди мужчин завоевали шпажисты сборной Подмосковья в командном зачёте. Бронзу получили Георгий Бруев, Михаил Казмин, Владимир Толасов и Дмитрий Швелидзе.
Чемпионат России по фехтованию прошёл в Перми.
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На счету Гудковой и Ясинской – также серебряная и бронзовая награды в личном зачёте. При этом шпажистки из Московской области встретились друг с другом на стадии полуфинала чемпионата, где сильнее оказалась Гудкова.
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях из Подмосковья Яна Егорян выиграла серебро соревнований. Во встрече за звание чемпионки России она уступила столичной саблистке Ольге Никитиной.
В женских командных соревнованиях по фехтованию на рапирах спортсменки Московской области стали вице-чемпионками. На вторую ступень пьедестала поднялись Арина Вольская, Ксения Глебова, Лейла Пириева и Анна Позднякова.
Вместе с тем Пириева вышла в финал личных соревнований, где уступила олимпийской чемпионке Марте Мартьяновой из Татарстана. Таким образом, в активе рапиристки из Московской области - две серебряные медали чемпионата России.
Единственную медаль среди мужчин завоевали шпажисты сборной Подмосковья в командном зачёте. Бронзу получили Георгий Бруев, Михаил Казмин, Владимир Толасов и Дмитрий Швелидзе.
Чемпионат России по фехтованию прошёл в Перми.
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Лора Луганская