Раменские студенты победили на соревнованиях по комплексному единоборству

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Ярослав Носов и Максим Глубоков, получающие образование в Раменском колледже, стали победителями Всероссийских соревнований по комплексному единоборству на призы ДОСААФ России, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Участие в соревнованиях приняли более 90 спортсменов из разных регионов России и других стран. Соревнования проводились в двух возрастных группах: 15-16 лет и 17-19 лет в различных весовых категориях», — отмечается в сообщении.Соревнования проводились в поддержку полицейских и военных. Комплексное единоборство — вид единоборства, созданный в 2023 году в России на основе оптимальных приёмов и техник вольной борьбы, бокса, кикбоксинга и самбо.
В министерстве поздравили с студентов Раменского колледжа с победой и пожелали им дальнейших успехов.
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