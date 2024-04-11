Подмосковная горнолыжница завоевала четыре медали чемпионатов России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из Московской области Виталина Гирина выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль на чемпионатах России по горнолыжному спорту в разных дисциплинах, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золото Виталине Гириной принесли заезды в дисциплине «Параллельный слалом» и «Слалом-гигант». Второе и третье места в параллельном слаломе заняли представительница Сахалинской области Софья Крохина и спортсменка из Ленинградской области Александра Жаркова соответственно. В слаломе-гиганте на вторую ступень пьедестала поднялась Юлия Плешкова из Камчатского края, на третью — Екатерина Ткаченко из Москвы», — отмечается в сообщении.Серебряную медаль Виталина Гирина завоевала в дисциплине «Слалом», а бронзу ей принесло участие в командных соревнованиях чемпионата России по горнолыжному спорту — Гирина вошла в состав команды Московской области.
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