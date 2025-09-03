Экс-тренер сборной России Игнатьев высказался об игре «Ахмата» под руководством Черчесова

03 сентября 2025, 15:04

Игнатьев о прогрессе «Ахмата»: у Черчесова не забалуешь

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Ахмата» под руководством главного тренера Станислава Черчесова на старте нынешнего сезона РПЛ. Об этом сообщает Metaratings.ru.





В августе текущего года Черчесов стал главным тренером «Ахмата». За время его руководства команда сыграла шесть матчей, добившись трех побед, двух ничьих и одного поражения.





«Тут можно провести параллель с учителем: когда он входит в класс, то своим видом и отношением сразу заряжает учащихся, так и Черчесов заряжает игроков. Наверняка, поднял требования, привнёс тактические новации и, конечно, своим поведением и харизмой заставляет принимать на веру всё, что он говорит. Так и должно быть», — добавил Игнатьев.

