Экс-тренер сборной России Игнатьев высказался об игре «Ахмата» под руководством Черчесова

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Ахмата» под руководством главного тренера Станислава Черчесова на старте нынешнего сезона РПЛ. Об этом сообщает Metaratings.ru.
В августе текущего года Черчесов стал главным тренером «Ахмата». За время его руководства команда сыграла шесть матчей, добившись трех побед, двух ничьих и одного поражения.
«Тут можно провести параллель с учителем: когда он входит в класс, то своим видом и отношением сразу заряжает учащихся, так и Черчесов заряжает игроков. Наверняка, поднял требования, привнёс тактические новации и, конечно, своим поведением и харизмой заставляет принимать на веру всё, что он говорит. Так и должно быть», — добавил Игнатьев.
По мнению бывшего тренера сборной России, «у Черчесова не забалуешь».
