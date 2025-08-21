Мамедов раскрыл, над чем можно подумать «Спартаку»

21 августа 2025, 14:07

Мамедов: «Спартак» может подумать над возвращением тренеров Аленичева и Тихонова

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший защитник «Спартака» Рамиз Мамедов прокомментировал работу главного тренера Деяна Станковича и идею назначения на пост российского специалиста.





По его словам, подходящих отечественных вариантов сейчас немного — Карпин работает в «Динамо», Черчесов в «Ахмате», Юран тоже занят.





«Можно подумать о возвращении Тихонова или Аленичева, но в итоге, скорее всего, «Спартак» опять возьмёт иностранца. На рынке мало хороших тренеров с российским паспортом», — сказал Мамедов Metaratings.ru.