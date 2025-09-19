«Валенсия» и «Вильярреал» интересуются хавбеком «Спартака» Умяровым
«Валенсия» и «Вильярреал» интересуются 25-летним полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Согласно информации источника, клубы пока не сделали официальных предложений. По словам агента Германа Ткаченко, три команды проявляют интерес к игроку, и Умяров может перейти в другой клуб следующим летом. Он добавил, что хавбек «Спартака» пользуется вниманием спортивного департамента «Бетиса».
Умяров, воспитанник академии «Чертаново», присоединился к «Спартаку» в январе 2019 года. За это время он забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 174 матчах. Согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.
