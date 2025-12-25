Гендиректор «Ариса» Гогнидзе заявил, что вариант с продлением Кокорина не исключен
Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе заявил в беседе с «РБ Спорт», что вариант с продлением Александра Кокорина не исключен.
Срок действия контракта 34-летнего российского форварда Александра Кокорина с клубом «Арис» истечёт по окончании текущего сезона.
Гогнидзе подчеркнул, что продление контракта с футболистом должно основываться на его игре на поле. Уточняется, что все будет зависеть от самого Кокорина.
