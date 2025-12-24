Заварзин: «Спартак» допускает очередную ошибку, приглашая Карседо

24 декабря 2025, 15:25

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что «красно-белые» в очередной раз допускают ошибку, приглашая главным тренером испанца Карлоса Карседо. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Заварзин подчеркнул, что «Спартаку» необходим тренер, способный привести команду к чемпионству. По его мнению, клуб снова совершает ошибку, рассматривая кандидатуру Карседо.





«Я так понимаю, что у «Спартака» раньше был неограниченный бюджет, а теперь из-за санкций в отношении «Лукойла» могут появиться ограничения. Я бы рассматривал кого-то из лучших европейских тренеров, если «Спартак» действительно хочет быть чемпионом. Опять брать кота в мешке… Потеряют год в очередной раз. Надо брать того, кто имеет за спиной чемпионский опыт», — добавил он.