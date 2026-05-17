Судьба чемпионства решится в заключительном туре РПЛ 17 мая
Матчи заключительного 30‑го тура Мир — Российской премьер‑лиги (РПЛ) состоятся 17 мая. Все встречи стартуют в 18:00 по московскому времени, пишет ТАСС.
По итогам этого игрового дня станет известно, какая команда завоюет звание чемпиона России, кто получит бронзовые медали, а какой клуб покинет РПЛ напрямую.
Уже третий сезон подряд судьба чемпионского титула решится в последнем туре. На вершине турнирной таблицы сейчас располагается петербургский «Зенит», набравший 65 очков. На второй строчке идет «Краснодар» с 63 очками. В рамках заключительного тура петербуржцы отправятся на выездную игру против «Ростова», а краснодарцы примут на своем стадионе «Оренбург».
Если по итогам тура «Зенит» и «Краснодар» окажутся с равным количеством очков, чемпионом признают клуб с берегов Невы. Такое решение обусловлено преимуществом петербуржцев в личных встречах.
