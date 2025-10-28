Гаврилов о «Спартаке»: «Шестое место – не уровень этой команды»

28 октября 2025, 17:40

Гаврилов: «Спартак» находится не на своем месте

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов раскритиковал текущие результаты клуба в РПЛ, а также объяснил его проблемы. Его слова передает Metaratings.ru.





Гаврилов заявил, что «красно-белые» должны бороться за первое место, а шестое – это «не их уровень». Он отметил, что команда для своего статуса пропускает много голов и при этом мало забивает.

«Надо работать над всеми линиями, чтобы быть на своем привычном уровне. Сейчас «Спартак» находится не на своем месте. Он должен бороться только за чемпионство. Шестое место – не уровень этой команды», – сказал собеседник издания.