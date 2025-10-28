Гаврилов о «Спартаке»: «Шестое место – не уровень этой команды»
Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов раскритиковал текущие результаты клуба в РПЛ, а также объяснил его проблемы. Его слова передает Metaratings.ru.
Гаврилов заявил, что «красно-белые» должны бороться за первое место, а шестое – это «не их уровень». Он отметил, что команда для своего статуса пропускает много голов и при этом мало забивает.
«Надо работать над всеми линиями, чтобы быть на своем привычном уровне. Сейчас «Спартак» находится не на своем месте. Он должен бороться только за чемпионство. Шестое место – не уровень этой команды», – сказал собеседник издания.После 13 игр клуб находится на шестом месте с 22 очками. Ближайший матч он проведет 2 ноября против «Краснодара» на «Ozon Арене».