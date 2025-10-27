Не стало диктора стадиона ЦСКА Плешакова
Многолетний диктор домашних матчей ЦСКА Игорь Плешаков скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале РПЛ.
Плешаков вел матчи хоккейных и футбольных команд ЦСКА с 2002 года, а также был диктором на играх хоккейного «Динамо» и сборной России по футболу. Последней его работой стал матч шестого тура группового этапа пути Кубка России против тольяттинского «Акрона» (3:2), прошедший в Москве 21 октября. На игре 13-го тура чемпионата против «Крыльев Советов» его роль занял другой диктор.
В заявлении клуба отмечается, что «выдающийся голос Игоря более 20 лет звучал на матчах команды» и навсегда останется в сердцах болельщиков вместе со знаменитой фразой: «И помните, что вы — самые лучшие болельщики в мире!».
Перед матчем 14‑го тура РПЛ между ЦСКА и «Нижним Новгородом», который пройдет 31 октября на стадионе армейцев, пройдут мероприятия в память о Плешакове, игра начнется с минуты молчания. ПФК ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким. Информацию о церемонии прощания объявят дополнительно.
