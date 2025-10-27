Не стало диктора стадиона ЦСКА Плешакова

27 октября 2025, 17:47

Диктор стадиона ЦСКА Игорь Плешаков скончался на 57-м году жизни

Фото: istockphoto/Smileus

Многолетний диктор домашних матчей ЦСКА Игорь Плешаков скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале РПЛ.