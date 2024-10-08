Гаврилов усомнился в целесообразности матчей РФ со сборными Сирии и Пакистана

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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказал мнение о том, что проводить матчи с Сирией и Пакистаном сборной России не совсем целесообразно.
«Если матчи состоятся, и мы выиграем, что нам дадут эти игры? Просто пройдут товарищеские матчи, но такие же матчи можно провести с любым клубом РПЛ или со вторым составом сборной России. Надо найти причину, для чего проводить игры с Сирией и Пакистаном. Сборная же существует, её можно собрать в любой момент. Но со спортивной точки зрения мне непонятны проведения таких игр», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Гаврилов.
Ранее бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин заявил, что соперниками сборной России могли бы стать сборные Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино.
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