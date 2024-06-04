Масалитин объяснил увольнение Федотова из ЦСКА

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Футболист Валерий Масалитин связал увольнение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова со своего поста с неудачами команды, которые наблюдались в последнее время.
«Первый год был положительным – завоевали серебряные медали, выиграли Кубок, была игра, приятная глазу, был результат. На второй год работы что-то пошло не так: пропала та игра, пропала уверенность, результат ушёл. Не заняли призового места и не вышли в финал Кубка. Видимо, поэтому руководство посчитало, что с такой игрой с Федотовым лучше расстаться», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против назначения на пост главного тренера команды Марко Николича, поскольку на этой должности должен быть человек, лучше знающий традиции и особенности команды.
Читайте также:
Газзаев объяснил, почему против назначения Николича в ЦСКА
Булатов раскрыл, что надо сделать «Спартаку» для будущего чемпионства
Игнатьев объяснил назначение Черчесова главным тренером сборной Казахстана
Мелисса Тимофеева