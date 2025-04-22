Газизов остался доволен работой «Динамо» Мх на трансферном рынке

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что доволен игрой футболистов, которые пришли в команду в трансферные окна.
«Все наши новички влились в коллектив. Так что я доволен работой на трансферном рынке. Игроки, которые пришли к нам летом и зимой, стали футболистами стартового состава. В состав проходит сильнейший. Идёт нормальная работа, это неизменный процесс», — сказал Газизов в разговоре с Metaratings.ru.
На сегодняшний день «Динамо» Мх находится на десятой строчке турнирной таблицы в РПЛ. По итогу 25 матчей команда набрала 27 очков.
25 апреля махачкалинцы сыграют с «Краснодаром».
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