Газманов раскрыл, за кого болел в суперфинале Кубка России

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Народный артист России, певец Олег Газманов поделился, что в суперфинале Кубка России в матче «Балтика»-«Зенит» болел за первую команду.
«Я с большим удовольствием посмотрел матч. Сегодня я болел за «Балтику», потому что родился в Калининграде. Я редко бываю на футболе, я не фанат. Хотя люблю хорошую игру», — прокомментировал в беседе с RT артист.
А в столице уже стартовал фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», в рамках которого проходят бесплатные тренировки. Отмечается, что к мероприятию присоединились уже более 3,8 тыс. человек.
«Начались летние сезоны проектов городского департамента спорта «Спортивные выходные», «Мой спортивный район», «ГТО в парках» и «Лето. Пляж. Московский спорт». Мероприятия проходят в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». У горожан есть возможность бесплатно тренироваться под руководством инструкторов в самых разных и необычных местах», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента спорта Москвы.
Ранее сообщалось, что свыше 5 тыс. жителей и гостей города Зарайска пришли посмотреть первое выступление команды FMX13 в рамках фестиваля мотокультуры «Мото-Фристайл».
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