Газзаев заявил о хорошей комплектации «Зенита»

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Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что у «Зенита» сейчас хороший состав, и отсутствие каких-либо игроков, в частности полузащитника Максима Глушенкова, не должно повлиять на результаты игры команды.
«Зенит» очень хорошо укомплектован. Конечно, Глушенков – хороший игрок, он очень хорошо стартовал в текущем сезоне. Но это не отменяет того, что «Зенит» великолепно укомплектован, а отсутствие одного, даже такого важного футболиста, не должно как-то сказаться на результатах команды. В «Зените» на каждой позиции есть два высококачественных футболиста», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Газзаев.Ранее колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявлял, что новый футболист петербургской команды Максим Глушенков обладает большим потенциалом.
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