Газзаев заявил о хорошей комплектации «Зенита»

Подмосковные спортсмены завоевали семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях по самбо и боевому самбо «Бородино», которые проходили в Можайском городском округе с 12 по 16 сентября, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.