Губерниев назвал самого яркого футболиста старта РПЛ

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о том, что наиболее ярко себя проявил на старте РПЛ полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
«У Алексея Батракова самый яркий старт из всех футболистов РПЛ. С ним могут сравниться Игорь Дивеев из ЦСКА, Максим Глушенков в «Зените». Здорово, что есть такая способная молодёжь в нашем футболе. Ставка «Локомотива» на молодых игроков оправдывается. Если Батраков будет так играть и дальше, он, естественно, попадёт в «Барселону», о которой мечтает», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Ранее колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что новый футболист петербургской команды Максим Глушенков обладает большим потенциалом.
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