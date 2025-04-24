«Потрясающий игрок»: напарник Дзюбы оценил его рекорд

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Полузащитник ФК «Акрон» Ифет Джаковац оценил навыки своего напарника по тольяттинской команде — 36-летнего нападающего сборной России Артема Дзюбы и назвал его потрясающим игроком.
В беседе с Metaratings.ru футболист подчеркнул, что сам факт того, что Дзюба смог побить рекорд лучшего бомбардира в истории российского футбола — уже о многом говорит.
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«Дзюба — потрясающий игрок. Безусловно, он очень важен для нас. Я знал, что он играет за «Акрон». Сам факт того, что он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, говорит о многом. Меня подкупило то, что он выступает за клуб, который существует лишь с 2018-го года», — поделился он.Напомним, в начале марта Дзюба забил 234-й гол в своей карьере и стал лучшим бомбардиром за всю историю российского футбола. Предыдущий рекорд — 233 гола — принадлежал Александру Кержакову.
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