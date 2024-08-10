Вторая провалившая гендерный тест спортсменка завоевала олимпийское золото

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Тайваньская спортсменка Линь Юйтин победила Юлию Шеремету из Польши в финале женского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает РИА Новости.
В 2023 году Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила Юйтин и алжирку Иман Келиф от участия в чемпионате мира за несоответствие критериям допуска. Гендерный тест установил, что спортсменки имеют XY-хромосомы и высокий уровень тестостерона.
Как и Юйттин, Келиф стала чемпионкой Олимпийских игр в Париже. Африканская спортсменка выступала в весовой категории до 66 кг.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
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Как и Юйттин, Келиф стала чемпионкой Олимпийских игр в Париже. Африканская спортсменка выступала в весовой категории до 66 кг.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
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Александр Климов