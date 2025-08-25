Гендиректор «Акрона» заявил о прогрессе команды по сравнению с прошлым сезоном
Гендиректор футбольного клуба «Акрон» Константин Клюшев прокомментировал старт сезона и итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против ЦСКА, в котором тольяттинцы уступили армейцам. Несмотря на поражение, функционер отметил позитивную динамику в развитии команды.
Клюшев подчеркнул, что команда прогрессирует по сравнению с предыдущим сезоном. Это, по его словам, заслуга всего тренерского штаба, огромный труд в рамках имеющихся условий.
Гендиректор выразил благодарность всей команде за достигнутые успехи, пишет Metaratings.ru.
По словам главы клуба, задача «Акрона» в нынешнем сезоне – не просто сохранить прописку в РПЛ, а продолжать поступательное развитие.
После шести туров РПЛ «Акрон» занимает 12-е место с шестью очками. Для сравнения, в прошлом сезоне после аналогичного отрезка команда была 14-й, а по итогам чемпионата финишировала на 9-й строчке.
Следующий матч «Акрон» проведёт дома против «Оренбурга», и, как подчёркивают в клубе, он станет очередной возможностью закрепить положительные тенденции в игре.
