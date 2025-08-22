Глава «Зенита» не исключает, что тренировки на Дворцовой площади могут стать традицией

22 августа 2025, 15:52

Медведев предположил, что Дворцовая площадь станет местом для тренировок

Зенит (Фото: Instagram* / @zenit_spb)

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал проведение открытой тренировки команды на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, которая состоялась в четверг, 21 августа.





По словам Медведева, центральная площадь города — знаковое место как для горожан, так и для футболистов.





«Дворцовая площадь – это самое центровое место Петербурга. В такой обстановке сыграть тренировочную игру и для мальчишек из школы, и для самих игроков «Зенита» очень важно. Они чувствуют, что их любят и за них болеют. Уверен, что это отразится на их отношении к игре», — отметил он в беседе с Metaratings.ru.