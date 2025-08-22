Глава «Зенита» не исключает, что тренировки на Дворцовой площади могут стать традицией
Медведев предположил, что Дворцовая площадь станет местом для тренировок
Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал проведение открытой тренировки команды на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, которая состоялась в четверг, 21 августа.
По словам Медведева, центральная площадь города — знаковое место как для горожан, так и для футболистов.
«Дворцовая площадь – это самое центровое место Петербурга. В такой обстановке сыграть тренировочную игру и для мальчишек из школы, и для самих игроков «Зенита» очень важно. Они чувствуют, что их любят и за них болеют. Уверен, что это отразится на их отношении к игре», — отметил он в беседе с Metaratings.ru.Рассуждая о возможных локациях на следующий год, Медведев добавил, что рассматривается идея сделать тренировки на Дворцовой площадью ежегодным мероприятием, однако окончательное решение пока не принято.
«Что касается локаций на следующий год, есть вариант сделать Дворцовую площадь традиционным местом проведения, но можно поискать ещё места. Петербург богат прекрасными локациями», — сказал Медведев.