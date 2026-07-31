Гендиректор «Балтики» раскрыл ожидания от матча с московским «Динамо»
Гендиректор «Балтики» Измайлов: ждем победы и интересного матча с «Динамо»
Генеральный директор ФК «Балтика» Равиль Измайлов заявил о нацеленности команды исключительно на победу в предстоящем домашнем матче второго тура РПЛ против московского «Динамо». Об этом стало известно 31 июля.
Своими ожиданиями он поделился с корреспондентами Metaratings.ru в микст-зоне сразу после стартового тура, в котором калининградцы уступили ЦСКА (1:2). Несмотря на поражение от армейцев, руководитель клуба подчеркнул, что подход к игре с бело-голубыми не изменится. По словам Измайлова, «Балтика» намерена действовать с позиции силы и демонстрировать атакующий футбол.
«Мы ждём победы в каждой игре вне зависимости от соперника. Ждём такого же насыщенного, сложного, но интересного матча, как с ЦСКА», — добавил спикер.
Встреча «Балтика» — «Динамо» состоится 1 августа на домашней арене калининградцев. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.