Гендиректор «Балтики» раскрыл ожидания от матча с московским «Динамо»

31 июля 2026, 14:06

Гендиректор «Балтики» Измайлов: ждем победы и интересного матча с «Динамо»

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Генеральный директор ФК «Балтика» Равиль Измайлов заявил о нацеленности команды исключительно на победу в предстоящем домашнем матче второго тура РПЛ против московского «Динамо». Об этом стало известно 31 июля.





Своими ожиданиями он поделился с корреспондентами Metaratings.ru в микст-зоне сразу после стартового тура, в котором калининградцы уступили ЦСКА (1:2). Несмотря на поражение от армейцев, руководитель клуба подчеркнул, что подход к игре с бело-голубыми не изменится. По словам Измайлова, «Балтика» намерена действовать с позиции силы и демонстрировать атакующий футбол.





«Мы ждём победы в каждой игре вне зависимости от соперника. Ждём такого же насыщенного, сложного, но интересного матча, как с ЦСКА», — добавил спикер.