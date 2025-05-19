Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Личка получит медаль, если команда займет место в топ-3

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что задача занять третье место в сезоне-2024/2025 все еще осуществима. Об этом информирует «РБ Спорт».
«В связи с победой в матче с «Акроном» цель осуществима до последнего тура», — отметил Пивоваров.
По словам генерального директора «Динамо», медаль Марцелу Личке будет отправлена, если получится занять место в топ-3.
На данный момент московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков в 29 матчах.
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