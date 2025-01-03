Гендиректор «Пари НН» высказался о Дзюбе

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Гендиректор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов жалеет о том, что игрок Артем Дзюба не перешел к нему. Об этом собеседник рассказал порталу «РБ Спорт».
«Лично я жалею, что Дзюба в свое время к нам не перешел. Может, Дзюба и не вписался бы в клуб с учетом нашего рисунка игры, состава. По-человечески лично я жалею, что он не присоединился к «Пари НН», — прокомментировал Мелик-Гусейнов соответствующий вопрос.
Известно, что в начале 2023 года Дзюба был близок к тому, чтобы стать членом «Пари НН». Сейчас нападающий играет за «Акрон» из Тольятти.
Дзюба является четырехкратным чемпионом РФ, а также четырежды завоевывал Суперкубок и прочие награды.
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