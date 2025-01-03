Участниками «Лыжни России-2025» в Химках станут 15 тысяч человек

Фото: администрация г.о. Химки
Ежегодная всероссийская «Лыжня России-2025» пройдет 8 февраля в подмосковных Химках на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Как подчеркнули в администрации городского округа, мероприятие привлекло интерес, поучаствовать в нем могут 15 тысяч человек.
«Лыжня России» — одно из крупнейших зимних соревнований года. Турнир объединяет свыше полумиллиона профессионалов и любителей из более чем 70 регионов страны. Им предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров», — сказано в сообщении.Также предусмотрен костюмированный забег, где важна творческая составляющая. Спортсмены пройдут чуть больше километра, надев яркие наряды, формат которых выбирают самостоятельно.
Мероприятие проходит при поддержке министерств спорта России и МО.
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