Экс-директор «Оренбурга» пожелал футболу России вернуться на арену в 2025 году

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Бывший спортивный директор Дмитрий Андреев «Оренбурга» пожелал российским футболистам возвращения на международную арену в наступившем году. Об этом пишет «РБ Спорт», задавая соответствующий вопрос.
«Двигаться вперед, реализовывать задуманное и, конечно же, вернуться на международную арену. Хочется увидеть, на каком мы уровне находимся», — сказал собеседник.
В связи с текущими событиями на Украине клубы, а также сборные России не участвуют в международных турнирах ФИФА и УЕФА. Запад активно вмешивает спорт в политику, запрещая российским спортсменам выступать под собственным флагом.
Перед этим стало известно, что в «Лыжне России-2025» могут принять участие 15 тысяч человек.
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