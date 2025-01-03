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Экс-директор «Оренбурга» пожелал футболу России вернуться на арену в 2025 году

Андреев пожелал российскому футболу в 2025 году вернуться на международную арену
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

Бывший спортивный директор Дмитрий Андреев «Оренбурга» пожелал российским футболистам возвращения на международную арену в наступившем году. Об этом пишет «РБ Спорт», задавая соответствующий вопрос.
«Двигаться вперед, реализовывать задуманное и, конечно же, вернуться на международную арену. Хочется увидеть, на каком мы уровне находимся», — сказал собеседник.

В связи с текущими событиями на Украине клубы, а также сборные России не участвуют в международных турнирах ФИФА и УЕФА. Запад активно вмешивает спорт в политику, запрещая российским спортсменам выступать под собственным флагом.



Перед этим стало известно, что в «Лыжне России-2025» могут принять участие 15 тысяч человек.

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#новости
#спорт
Участниками «Лыжни России-2025» в Химках станут 15 тысяч человек
03 января 2025, 11:59

Фото: администрация г.о. Химки

Ежегодная всероссийская «Лыжня России-2025» пройдет 8 февраля в подмосковных Химках на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Как подчеркнули в администрации городского округа, мероприятие привлекло интерес, поучаствовать в нем могут 15 тысяч человек.
«Лыжня России» — одно из крупнейших зимних соревнований года. Турнир объединяет свыше полумиллиона профессионалов и любителей из более чем 70 регионов страны. Им предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров», — сказано в сообщении.
Также предусмотрен костюмированный забег, где важна творческая составляющая. Спортсмены пройдут чуть больше километра, надев яркие наряды, формат которых выбирают самостоятельно.

Мероприятие проходит при поддержке министерств спорта России и МО.

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#спорт
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Овечкин забил 871-й гол после возвращения на лед, до рекорда Гретцки еще 23 шайбы
03 января 2025, 05:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский нападающий клуба НХЛ (Национальной хоккейной лиги) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой в матче против «Миннесоты».
Счет в игре после гола Овечкина во втором периоде стал ничейный — 2:2.

Это уже третий гол нападающего после его возвращения на лед. 19 ноября в матче с «Ютой» он получил перелом малоберцовой кости и пропустил 16 игр. Вернувшись к играм, Овечкин уже успел забить в матчах против «Торонто» и «Детройта».

Заброшенная шайба стала для Овечкина 871-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории, однако лидером остается Уэйн Гретцки с 894 голами.

Чтобы стать лучшим, Овечкин должен забросить еще 23 шайбы.

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#нхл
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#травмы
#александр овечкин
#счёт
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Старейшая в мире олимпийская чемпионка умерла в Венгрии
Старейшая в мире олимпийская чемпионка Агнеш Келети умерла в Венгрии в 103 года
02 января 2025, 15:23

Фото: istockphoto/josefkubes

На 104-м году жизни, не дожив недели до своего дня рождения, скончалась старейшая в мире олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети. Об этом сообщили обозреватели Nemzeti Sport. Уточняется, что спортсменки не стало в Венгрии.
«Агнеш Келети, пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике, старейшая в мире олимпийская чемпионка, скончалась в четверг утром в возрасте 103 лет», — сказано в публикации.
Агнеш Келети родилась 9 января 1921 года. Первый чемпионат почившая звезда выиграла в 1940 году, а затем ей запретили заниматься любым видом спорта из-за еврейского происхождения.

Женщина пережила Холокост. Первое олимпийское золото после войны она взяла в 1952 году.

Всего у Келети десять Олимпийских медалей и три медали, завоеванные на мировых чемпионатах. Старейшей чемпионкой она была с 8 сентября 2023 года.

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#мир
#венгрия
#спорт
#спортсмены
#олимпиада
#смерть
#новости
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Овечкин нецензурно по-русски прокомментировал победе над «Бостоном» в НХЛ
01 января 2025, 22:40

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов )

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на русском языке нецензурно прокомментировал победе над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеисты «Вашингтона» 31 декабря одержали победу над хоккейным клубом «Бостон Брюинз» со счетом 3:1. Александр Овечкин не смог набрать очки. После окончания игры в социальных сетях появилось видео с новогодним поздравлением хоккеиста — в нём он выругался в связи с победой над «Бостон Брюинз».

Потом капитан «Кэпиталз» обратился к своим знакомым и поздравил их с наступающим праздником. После Нового года Александр Овечкин дал всем совет «прийти в себя и открыть баночку пива».


Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые вышел на лед после травмы и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Торонто Мейпл Лифс» в матче НХЛ. Игра, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

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#нхл
#игра
#александр овечкин
#новый год
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Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена пожизненно
01 января 2025, 09:28

Фото: istockphoto/I am the author of images and videos

Бывший тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева дисквалифицирована пожизненно. Кроме неё бан получили также действующий тренер национальной команды Сияна Василева и тренер Федерации гимнастики Азербайджана Евгения Виляева.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте Фонда гимнастической этики (GEF). Мариана Василева лишена звания «почетного тренера» Международной федерации гимнастики (FIG). Она пожизненно не сможет занимать пост главного тренера в любой федерации, входящей в FIG. Если она захочет работать в сфере, связанной с гимнастикой, ей предстоит пройти трёхмесячные курсы по охране труда.

Поводом для таких суровых санкций стали обвинения во многолетних проявлениях физического и психологического насилия со стороны тренеров в отношении нескольких гимнасток, которые были доказаны. Установлено, что Мариана Василева даже избивала своих подопечных, принуждала их выступать, когда они были не в форме, оскорбляла девушек з-за лишнего веса. Кроме того, тренеры не позволяли гимнасткам общаться с родными, отбирая у них телефоны.

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#тренер
#азербайджан
#художественная
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Непомнящий встретится в финале чемпионата мира по шахматному блицу с Карлсеном
01 января 2025, 01:19

Фото: iStock/Andy Cossins

Российский шахматист Ян Непомнящий встретится в финале чемпионата мира по блицу с норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом сообщает ТАСС.
«Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграют в финале чемпионата мира по блицу», — говорится в сообщении.

Шахматный турнир проводится в Нью-Йорке. В полуфинале Непомнящий обыграл Уэсли Со из США в тай-брейке. При этом Карлсен выиграл в трех партиях у поляка Яна-Кшиштофа Дуды.

По правилам плей-офф соревнований участники играют по четыре партии. Каждый имеет по три минуты времени, при этом после каждого хода добавляется еще две секунды.

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Российский футболист Логашов не стал покупать икру из-за её дороговизны

Российский телеканал «Матч ТВ» покажет игры чемпионата мира по футболу 2026 года
#турнир
#шахматы
#нью-йорк
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Российский футболист Логашов не стал покупать икру из-за её дороговизны
31 декабря 2024, 21:22

Фото: iStock/ Ekaterina Volkova

Экс-защитник московского «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов не стал покупать икру из-за её дороговизны. Этим он поделился в беседе с «РБ Спорт».
«Раньше покупали два килограмма икры, а в этот Новый год пока еще не купили ни одного», — обратил внимание футболист.

Арсений Логашов отметил, что в прошлом году икра выросла в цене минимум в два раза.

Футболист два раза был обладателем Кубка России: в составе «Локомотива» и в составе «Ростова».

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что цены на икру выросли из-за низких объёмов выловленной рыбы. Владимир Солодов обратил внимание, что всё подорожание связано с низким уловом и с тем, что граждане Российской Федерации стали попросту есть больше икры. Практически весь объём продукции идёт на внутренний рынок, но цены всё равно остаются высокими.

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#новый год
#икра
#цены
#футболист
#рф
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Российский телеканал «Матч ТВ» покажет игры чемпионата мира по футболу 2026 года
31 декабря 2024, 13:49

Фото: istockphoto/FotografieLink

Российские любители футбола смогут увидеть трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года. Телеканал «Матч ТВ» выкупил эксклюзивные права на показ турнира на территории России.
В 2026 году финальная стадия чемпионата мира по футболу пройдёт в трёх странах — США, Мексике и Канаде, напоминает официальный сайт телеканала. Впервые в истории в решающей стадии мундиаля сыграют 48 сборных, представляющих все шесть конфедераций Международной федерации футбола (FIFA, Fédération internationale de football association - франц.).

В общей сложности команды проведут 104 матча, включая групповые турниры стадию плей-офф. Финал состоится на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде в пригороде Нью-Йорка. Игры будут транслироваться в прямом эфире главного телеканала «Матч ТВ», на тематических каналах, а также на цифровых платформах спортивного медиахолдинга.

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#матч
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#футбол
#чемпионат мира по футболу
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Российский шахматист Дубов проспал партию и не вышел в плей-офф ЧМ по блицу
31 декабря 2024, 11:59

Фото: istockphoto/marchmeena29

Российский гроссмейстер Даниил Дубов не вышел в плей-офф чемпионата мира по блицу, проходящего в Нью-Йорке. Решающую партию против американца Ханса Ниманна шахматист просто... проспал.
Об этом сообщает портал NRK. По информации источника, гроссмейстер з России уснул в гостиничном номере не успел проснуться ко времени начала партии, обозначенному в регламенте. Организаторы турнира присудили Дубову техническое поражение за неявку. Не досчитавшись этого очка, россиянин не смог выйти в 1/4 финала турнира. Сам Даниил объяснил случившееся тем, что не смог приспособиться к разнице во времени.

Весь пьедестал почёта на чемпионате мира по быстрым шахматам заняли россияне. Победителем стал 18-летний Володар Мурзин. В финале он обыграл соотечественника Александра Грищука. Замкнул тройку призёров Ян Непомнящий. Отличился на турнире и чемпион 2023 года датчанин Магнус Карлсен, которого организаторы дисквалифицировали за отказ переодеть джинсы.

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