Экс-директор «Оренбурга» пожелал футболу России вернуться на арену в 2025 году

На 104-м году жизни, не дожив недели до своего дня рождения, скончалась старейшая в мире олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети. Об этом сообщили обозреватели Nemzeti Sport. Уточняется, что спортсменки не стало в Венгрии.