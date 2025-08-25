Гендиректор ЦСКА Бабаев признался, что надеется на новые трансферы
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что надеется на новые трансферы. Об этом глава клуба рассказал после победного матча с «Акроном».
Бабаев пообещал стремиться к усилению команды новыми игроками с помощью трансферов. Напомним, что этим летом ЦСКА уже подписали защитников Рамиро Ди Лусиано и Жоао Виктора, а также хавбеков Матеуса Алвеса, Лионеля Верде и Даниэля Руиса.
«Будут ли ещё трансферы на вход? Надеюсь, что да. Время ещё есть. Будем стремиться усилить команду новыми игроками», — сказал Бабаев изданию Metaratings.ru.
В шестом туре чемпионата РПЛ ЦСКА одержали победу над«Акроном» со счетом 3:1.