Гендиректор ЦСКА Бабаев признался, что надеется на новые трансферы

25 августа 2025, 11:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что надеется на новые трансферы. Об этом глава клуба рассказал после победного матча с «Акроном».





Бабаев пообещал стремиться к усилению команды новыми игроками с помощью трансферов. Напомним, что этим летом ЦСКА уже подписали защитников Рамиро Ди Лусиано и Жоао Виктора, а также хавбеков Матеуса Алвеса, Лионеля Верде и Даниэля Руиса.





«Будут ли ещё трансферы на вход? Надеюсь, что да. Время ещё есть. Будем стремиться усилить команду новыми игроками», — сказал Бабаев изданию Metaratings.ru.