Генсек РФС Митрофанов сообщил о блокировке ФИФА выплаты по FIFA Legacy

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что со стороны ФИФА была заблокирована выплата в размере примерно 2,5 млрд рублей по программе FIFA Legacy.
«Сейчас у нас заморожена часть финансирования FIFA Legacy. Это примерно 2,5 млрд рублей. Но она заморожена не по причине геополитических решений, это больше технический момент. Существует определённая структура управления контрактом. С другой стороны, физически заканчиваются те деньги, которые они перевели в РФС первично», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Митрофанов.
Он добавил, что при этом РФС вполне успешно прошёл аудит со стороны ФИФА.
Ранее Максим Митрофанов заявлял, что матч между сборными России и Таиланда состоится несмотря на погодные условия, отмены быть не должно.
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Мелисса Тимофеева