Генсек РФС Митрофанов высказался о важности спорта для российских властей

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Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о важности спорта для правительства России.
Издание «РБ Спорт» отмечает, что в конце декабря прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, в ходе которой не прозвучал ни один вопрос, касающийся спорта.
Несмотря на это, Митрофанов заявил, что у властей спорт находится на одном из первых мест. В настоящее время на ситуацию влияет отстранение российских спортсменов, однако в целом вопросы спорта в России решаются успешно.
Генеральный секретарь футбольного союза подчеркнул, что в стране проводятся лучшие спортивные соревнования, а российские спортсмены отлично выступают на международной арене.
В заключение он отметил, что Россия является одной из сильнейших стран в области спорта.
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Несмотря на это, Митрофанов заявил, что у властей спорт находится на одном из первых мест. В настоящее время на ситуацию влияет отстранение российских спортсменов, однако в целом вопросы спорта в России решаются успешно.
Генеральный секретарь футбольного союза подчеркнул, что в стране проводятся лучшие спортивные соревнования, а российские спортсмены отлично выступают на международной арене.
В заключение он отметил, что Россия является одной из сильнейших стран в области спорта.
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Анастасия Чинкова