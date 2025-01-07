Стало известно, кого может купить ФК «Ахмат»

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Российский футбольный клуб «Ахмат» может купить 29-летнего защитника из Аргентины «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро. Как пишет «РБ Спорт», игрок сейчас проводит сильный сезон в Румынии. Также известно, что к Масоэро рассматривают в качестве игрока клубы «Черноморец» и «Сочи».
По информации журналистов, сторона футболиста ожидает окончания российских новогодних праздников, когда можно будет начать конкретный диалог. Сам Лукас Масоэро готов приехать в РФ, о чем говорил не так давно в беседе с «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Масоэро отыграл 20 матчей, где забил четыре мяча. По оценкам экспертов, ценник на игрока составляет 1,3 миллиона евро.
Ранее стало известно, что сказал о Дзюбе Генеральный директор «Пари НН».
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В нынешнем сезоне Масоэро отыграл 20 матчей, где забил четыре мяча. По оценкам экспертов, ценник на игрока составляет 1,3 миллиона евро.
Ранее стало известно, что сказал о Дзюбе Генеральный директор «Пари НН».
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Никита Кротов