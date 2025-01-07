Мостовой оценил игру Головина в Европе

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Полузащитник «Монако» Александр Головин играет успешней, чем Алексей Миранчук из клуба MLS «Атланта Юнайтед». Об этом в беседе с «РБ Спорт» заявил экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой. Он подчеркнул, что никто не смотрит на количество трофеев.
«Головин в Европе играет успешнее Миранчука. Отсутствие трофеев — ерунда. Никто на это не смотрит. Головин выполняет важную роль в своем клубе, постоянно выходит в стартовом составе, если здоров. А у Миранчука такого не было. Конечно, здорово, что Алексею удалось выиграть с «Аталантой» Лигу Европы, но в финале Миранчука на поле не было», — прокомментировал Мостовой.В мае прошлого года Миранчук одержал победу в Лиге Европы, играя за «Атланту».
Перед этим стало известно, кого может приобрести ФК «Ахмат».
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