Гигантский слалом принес бронзу горнолыжнику Бугаеву в Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призёром в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии. Об этом пишет РИА Новости.
Спортсмен, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), по сумме двух попыток показал результат 2:11,14. Победу одержал француз Артур Боше (2:07,76), серебро завоевал швейцарец Робин Кюш (2:09,72).
Эта бронза стала для сборной России восьмой наградой на турнире. В активе команды четыре золотые медали, одна серебряная и три бронзовые.
Бугаеву 28 лет, он — трёхкратный паралимпийский чемпион. На Играх 2014 года в Сочи Алексей выиграл золото в слаломе и суперкомбинации, взял серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе, а также бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане спортсмен стал победителем в суперкомбинации и завоевал серебро в гигантском слаломе.
Российские атлеты впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде под национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах ПКР. Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 15 марта, Россию на них представляют шесть спортсменов.
Читайте также: