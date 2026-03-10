Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026
Российская лыжница Анастасия Багиян победила в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.
Спортсменка выступала в классе NS1. В заключительном забеге она преодолела дистанцию за три минуты 16,1 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин.
Анастасия Багиян завоевала для российской сборной вторую золотую медаль. На текущий момент в активе российской команды четыре медали: две золотые и две бронзовые награды.
Шесть российских паралимпийцев участвуют в соревнованиях. Они впервые выступают под национальным флагом после 12-летнего отсутствия. Соревнования проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
Читайте также: