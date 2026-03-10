Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026

10 марта 2026, 16:38

Лыжница Багиян завоевала второе золото для России на Паралимпиаде

Анастасия Багиян (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Российская лыжница Анастасия Багиян победила в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.