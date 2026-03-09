Достижения.рф

Гимн России услышали на Паралимпиаде впервые с 2014 года

Гимн РФ впервые с 2014 года услышали на церемонии награждения на Паралимпиаде
Фото: istockphoto/macky_ch

Российский гимн впервые с 2014 года прозвучал на церемонии награждения Паралимпиады после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Играх в Италии. Об этом пишет РИА Новости.



В понедельник Ворончихина выиграла супергигант и принесла сборной России первое золото нынешней Паралимпиады. Российские спортсмены впервые за более чем десять лет выступают на Играх с национальной символикой.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 15 марта, Россию представляют шесть спортсменов.

Ранее тренер высказалась об успехе паралимпийцев на олимпиаде в Италии.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0