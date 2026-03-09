Гимн России услышали на Паралимпиаде впервые с 2014 года
Российский гимн впервые с 2014 года прозвучал на церемонии награждения Паралимпиады после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Играх в Италии. Об этом пишет РИА Новости.
В понедельник Ворончихина выиграла супергигант и принесла сборной России первое золото нынешней Паралимпиады. Российские спортсмены впервые за более чем десять лет выступают на Играх с национальной символикой.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 15 марта, Россию представляют шесть спортсменов.
