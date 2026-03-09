Гимн России услышали на Паралимпиаде впервые с 2014 года

09 марта 2026, 16:37

Гимн РФ впервые с 2014 года услышали на церемонии награждения на Паралимпиаде

Фото: istockphoto/macky_ch

Российский гимн впервые с 2014 года прозвучал на церемонии награждения Паралимпиады после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Играх в Италии. Об этом пишет РИА Новости.