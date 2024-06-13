Гимнаст Али Шейх заявил о высоком уровне Игр БРИКС

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Индийский гимнаст Анас Али Шейх, принимающий участие в Играх БРИКС, заявил о высоком уровне соревнований, близком к Олимпиаде.
«Уровень здесь очень высокий. Я бы сказал, что он близок к Олимпиаде, хотя немного не дотягивается. Противники здесь очень сильны, в частности, Никита Нагорный, Артур Далалоян и другие. Нагорный и вовсе является моим кумиром», — поделился в беседе с Metaratings.ru Али Шейх.
Он также поделился впечатлениями о Казани и России в целом, отметив, что наша страна прекрасна, а столица Татарстана очень чистая. По его словам, организация Игр в городе на высшем уровне.
Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявлял, что ожидания от предстоящих Игр БРИКС у него только положительные.
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Мелисса Тимофеева