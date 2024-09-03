Гимнаст Далалоян выразил восхищение Играми БРИКС

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Олимпийский чемпион Токио-2020 и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян высоко оценил уровень Игр Брикс, а также выразил сожаление о том, что Игры дружбы были перенесены.
«Игры БРИКС — это хорошие соревнования, первые международные за последние три года. Тренироваться пришлось одновременно с подготовкой и участием в шоу «Титаны» — это было непросто. Именно по этой причине пришлось сняться с Кубка России, так как на эти два старта было потрачено много сил. Но результатом Игр БРИКС я доволен», — прокомментировал в беседе с «Газета.ру» спортсмен.
Ранее украинский пловец Александр Комаров вновь отказался фотографироваться с российским спортсменом Кириллом Пульвером в рамках награждения на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.
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