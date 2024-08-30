Шубенков объяснил суперталант Дюплантиса

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Российский атлет и чемпион мира Сергей Шубенков заявил о том, что прыгун с шестом Арман Дюплантис обладает суперталантом.
«Арман – суперталант! Я бы сказал, что он талант среди всех талантов. Феноменальный персонаж просто. Не знаю, как он это делает. Мы сейчас живём в такое время, что можно просто порадоваться за такого парня. Видел также результаты в моей дисциплине», — поделился в беседе с Metaratings.ru Шубенков.
Он добавил, что этот спортсмен просто не может существовать без мирового рекорда.
Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский комментировал решение «Спартака» назначить капитаном экс-игрока «Динамо» Андрея Миронова и отметил его лидерские качества.
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