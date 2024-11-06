Воздушные гимнастки из Серпухова взяли три награды Всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Представительницы Серпухова завоевали награды Всероссийских соревнований по воздушной гимнастике «Столица воздуха». Об этом сообщил в пресс-службе администрации городского округа.
«Воспитанницы студии воздушной гимнастики Дворца культуры имени В.И. Ленина подтвердили высокий уровень подготовки. Елизавета Кафтан заняла первое место по программе второго юношеского разряда. Дарья Аксёнова стала второй в той же категории. Полина Васильева взяла бронзу по программе третьего юношеского разряда», – рассказали в пресс-службе.Соревнования прошли в Москве и собрали более 500 спортсменов со всей России
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Лора Луганская