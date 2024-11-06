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Воздушные гимнастки из Серпухова взяли три награды Всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

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Представительницы Серпухова завоевали награды Всероссийских соревнований по воздушной гимнастике «Столица воздуха». Об этом сообщил в пресс-службе администрации городского округа.


«Воспитанницы студии воздушной гимнастики Дворца культуры имени В.И. Ленина подтвердили высокий уровень подготовки. Елизавета Кафтан заняла первое место по программе второго юношеского разряда. Дарья Аксёнова стала второй в той же категории. Полина Васильева взяла бронзу по программе третьего юношеского разряда», – рассказали в пресс-службе.
Соревнования прошли в Москве и собрали более 500 спортсменов со всей России

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#подмосковье
#московская область
В первенстве по боксу в Кашире приняли участие 20 спортсменов
06 ноября 2024, 15:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В спортклубе «Кашира» имени Н.П. Елисеева прошло открытое первенство городского округа по боксу. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Победителями стали Даниил Цыба и Дмитрий Климов из Каширы, а также Андрей Гусев, Егор Рыбин, Эрик Арутюнян, Ярослав Смирнов и Николай Шаров из Ожерелья.

Ещё в четырёх парах была зафиксирована ничья.

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#московская область
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Силкин заявил о проблемах внутри «Динамо»
06 ноября 2024, 15:07

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил о появившихся внутри команды проблемах.
«Кажется, внутри клуба появились проблемы. В какой-то момент Личка посадил на лавку Бальбуэна, хотя до этого многие на него не могли нарадоваться. Он неплохой защитник, в атаке и на стандартах всегда помогал, забивал иногда. Думаю, внутри все не так просто. «Динамо» в последнее время сдаёт. Когда в команде много иностранцев, свои ребята ничего сделать не могут», — поделился в беседе с Metaratings.ru Силкин.

Ранее известный исполнитель и болельщик Дмитрий Маликов раскритиковал игру «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ, назвав её невнятной.

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#рпл
#футбол
#спорт
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Маликов раскритиковал игру «Динамо» в этом сезоне РПЛ
06 ноября 2024, 14:56

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Известный исполнитель и болельщик Дмитрий Маликов раскритиковал игру «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ, назвав её невнятной.
«А вам нравится, как играет команда? Знаете, пока как-то не очень внятно. Я буду выступать на матче «Динамо» – «Локомотив». Надеюсь, стать для «Динамо» хорошим, добрым талисманом», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru исполнитель.

Также артист признался, что сам играет в футбол по воскресеньям для поддержания формы, встречи с товарищами, а также просто хорошего времяпровождения.

Ранее бывший тренер «Пари НН» Младен Кашчелан заявил о том, что в Черногории популярен чемпионат России по футболу. Напомним, на данный момент по итогам 14 туров РПЛ лидером в турнирной таблице является «Краснодар».

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#чемпионат россии
#футбол
#рпл
#артист
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Кашчелан заявил о популярности в Черногории чемпионата России
06 ноября 2024, 14:48

Фото: iStock/Pixfly

Бывший тренер «Пари НН» Младен Кашчелан заявил о том, что в Черногории популярен чемпионат России по футболу.
«На Балканах следят за российским футболом. Да и не только из-за тренеров, у нас есть спутниковые каналы, которые каждые выходные транслируют все матчи РПЛ. Чемпионат России в наших странах достаточно популярен», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Кашчелан.

Напомним, на данный момент по итогам 14 туров РПЛ лидером в турнирной таблице является «Краснодар».

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что ключевым игроком «Краснодара» является нападающий Джон Кордоба. Так он прокомментировал продление контракта клуба с футболистом.

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#чемпионат россии
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#рпл
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Сушинский заявил о нестабильной игре ЦСКА в этом сезоне КХЛ
06 ноября 2024, 14:40

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший нападающий сборной России Максим по хоккею Максим Сушинский оценил игру ЦСКА в этом сезоне КХЛ.
Он отметил нестабильность команды.

«Я смотрю интересные матчи с ЦСКА. Команду очень сильно подбрасывает в этом году. То она 7:0 выигрывает, то 7:0 проигрывает. Пока не смогли молодые хоккеисты заменить ушедших лидеров. Ребята пытаются, но это дело не одного года. Молодёжь не терялась в команде и в прошлом сезоне, но пока она не может заменить лидеров», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сушинский.

Ранее китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» обыграл в матче Континентальной хоккейной лиги питерский СКА.

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#хоккей
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Мостовой назвал ключевого игрока «Краснодара»
Мостовой назвал ключевым игроком «Краснодара» Кордобу
06 ноября 2024, 14:33

Джон Кордоба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что ключевым игроком «Краснодара» является нападающий Джон Кордоба.
Так он прокомментировал продление контракта клуба с футболистом.

«Кордоба – лучший нападающий РПЛ и ключевой игрок «Краснодара». Это хорошо, что клуб продлил такого исполнителя, сейчас очень тяжело найти нападающего такого же уровня. Теперь посмотрим, как заиграет Джон после подписания контракта, разные случаи бывают. С ним шансы на чемпионство у «Краснодара» гораздо выше», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от стажировки у Марко Николича в ЦСКА, отметив, что Николич прекрасный тренер.

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#футбол
#спортсмены
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Подмосковные конькобежцы завоевали восемь медалей на первом этапе Кубка России
06 ноября 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали завоевали спортсмены их Подмосковья на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золотую медаль в копилку сборной Московской области принёс Даниил Алдошкин: он одержал победу в мужском масс-старте. Второе место в этой дисциплине также занял представитель Подмосковья — Михаил Казелин, а третьим пришёл спортсмен из Москвы», — говорится в сообщении.
Кроме того, Даниил Алдошкин выиграл две серебряные медали по итогам забегов на 1500 и 5000 метров, а Павел Казелин завоевал бронзовую награду в забеге на 500 метров.

Серебряную медаль в женском масс-старте завоевала представительница Подмосковья Анастасия Семёнова. Ещё одно серебро завоевала мужская сборная области в командном спринте. А женская сборная в этой же дисциплине заняла третье место.

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#медали
#московская область
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Спортсмен из Каширы завоевал медаль соревнований по стрельбе из винтовки
06 ноября 2024, 10:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Открытые соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню народного единства, состоялись в Ступине, одну из наград завоевал представитель Каширы Иван Ошека, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В сборную команду спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева секции «Тир ГТО» вошли одиннадцать человек. По результатам соревнований Иван Ошека занял третье место среди участников 2007-2010 гг. рождения», — говорится в сообщении.
Кроме того, среди участников старше 18 лет представители Каширы Андрей Малик и Елизавета Сас заняли четвёртое и пятое места.

Всего участниками соревнований стали 63 спортсмена из трёх городских округов Подмосковья: Каширы, Ступина и Подольска.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#стрельба
#соревнования
#спорт
#медаль
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Хоккеисту «Миннесоты» Капризову в матче с «Лос-Анджелесом» шайбой разбили лицо
06 ноября 2024, 09:49

Кирилл Капризов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» получил травму в матче против «Лос-Анджелес Кингз». Шайба угодила ему в лицо, после чего он упал на лёд, обливаясь кровью.
Неприятный эпизод произошёл в середине второго периода, сообщает «Чемпионат.ком». После вбрасывания шайба с силой отскочила в лицо российскому игроку. Он упал на лёд и долго не мог подняться. Затем хоккеист отправился в раздевалку, изо рта у него шла кровь. До конца периода Капризов на площадке больше не появился, но после перерыва снова вышел на лёд и доиграл матч.

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс рассказал, что игроку пришлось накладывать швы. Он доиграл матч, но результативными действиями не отметился, а его команда проиграла со счётом 1:5.

В нынешнем сезоне на счету Капризова семь шайб и 14 голевых передач в 11 играх. Напомним, он является чемпионом Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в составе сборной России. В финале именно Капризов забросил победную шайбу в ворота сборной Германии. В 2021 году он стал обладателем «Колдер Трофи» — награды лучшему новичку НХЛ.

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