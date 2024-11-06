Подмосковные конькобежцы завоевали восемь медалей на первом этапе Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали завоевали спортсмены их Подмосковья на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золотую медаль в копилку сборной Московской области принёс Даниил Алдошкин: он одержал победу в мужском масс-старте. Второе место в этой дисциплине также занял представитель Подмосковья — Михаил Казелин, а третьим пришёл спортсмен из Москвы», — говорится в сообщении.Кроме того, Даниил Алдошкин выиграл две серебряные медали по итогам забегов на 1500 и 5000 метров, а Павел Казелин завоевал бронзовую награду в забеге на 500 метров.
Серебряную медаль в женском масс-старте завоевала представительница Подмосковья Анастасия Семёнова. Ещё одно серебро завоевала мужская сборная области в командном спринте. А женская сборная в этой же дисциплине заняла третье место.
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