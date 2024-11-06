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Подмосковные конькобежцы завоевали восемь медалей на первом этапе Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали завоевали спортсмены их Подмосковья на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золотую медаль в копилку сборной Московской области принёс Даниил Алдошкин: он одержал победу в мужском масс-старте. Второе место в этой дисциплине также занял представитель Подмосковья — Михаил Казелин, а третьим пришёл спортсмен из Москвы», — говорится в сообщении.
Кроме того, Даниил Алдошкин выиграл две серебряные медали по итогам забегов на 1500 и 5000 метров, а Павел Казелин завоевал бронзовую награду в забеге на 500 метров.



Серебряную медаль в женском масс-старте завоевала представительница Подмосковья Анастасия Семёнова. Ещё одно серебро завоевала мужская сборная области в командном спринте. А женская сборная в этой же дисциплине заняла третье место.

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#медали
#московская область
#подмосковье
Спортсмен из Каширы завоевал медаль соревнований по стрельбе из винтовки
06 ноября 2024, 10:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Открытые соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню народного единства, состоялись в Ступине, одну из наград завоевал представитель Каширы Иван Ошека, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В сборную команду спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева секции «Тир ГТО» вошли одиннадцать человек. По результатам соревнований Иван Ошека занял третье место среди участников 2007-2010 гг. рождения», — говорится в сообщении.
Кроме того, среди участников старше 18 лет представители Каширы Андрей Малик и Елизавета Сас заняли четвёртое и пятое места.

Всего участниками соревнований стали 63 спортсмена из трёх городских округов Подмосковья: Каширы, Ступина и Подольска.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#стрельба
#соревнования
#спорт
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Хоккеисту «Миннесоты» Капризову в матче с «Лос-Анджелесом» шайбой разбили лицо
06 ноября 2024, 09:49

Кирилл Капризов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» получил травму в матче против «Лос-Анджелес Кингз». Шайба угодила ему в лицо, после чего он упал на лёд, обливаясь кровью.
Неприятный эпизод произошёл в середине второго периода, сообщает «Чемпионат.ком». После вбрасывания шайба с силой отскочила в лицо российскому игроку. Он упал на лёд и долго не мог подняться. Затем хоккеист отправился в раздевалку, изо рта у него шла кровь. До конца периода Капризов на площадке больше не появился, но после перерыва снова вышел на лёд и доиграл матч.

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс рассказал, что игроку пришлось накладывать швы. Он доиграл матч, но результативными действиями не отметился, а его команда проиграла со счётом 1:5.

В нынешнем сезоне на счету Капризова семь шайб и 14 голевых передач в 11 играх. Напомним, он является чемпионом Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в составе сборной России. В финале именно Капризов забросил победную шайбу в ворота сборной Германии. В 2021 году он стал обладателем «Колдер Трофи» — награды лучшему новичку НХЛ.

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В Балашихе состоялся первый командный Кубок Подмосковья по русскому шапочному бою
06 ноября 2024, 09:06

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В День народного единства в Балашихе прошёл первый командный кубок Московской области по русскому шапочному бою среди юношей и девушек, организованный на призы чемпиона мира среди военнослужащих и чемпиона Европы Дмитрия Двали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Победителями турнира стала сборная городского округа Балашиха, второе место заняла команда Богородского городского округа, а третье — представители Подольска. В соревнованиях приняли участие 176 спортсменов из 21 городского округа.

Церемонию награждения провели Дмитрий Двали и чемпион мира по боксу по версии WBA Gold, обладатель интерконтинентального и Европейского поясов WBO, чемпион PABA Роман Андреев.

На турнире были представлены различные интерактивные зоны, где проводились мастер-классы по армрестлингу, росписи магнитов, матрёшек и значков, а также народные игры.

Школа танца с клинками «Орден Феникс» продемонстрировала искусство фланкировки казачьей шашкой на торжественной церемонии открытия турнира, а военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» организовало мастер-класс по сборке и разборке автоматов. Специалисты АНО «Центральный дом русских шахмат — Таврелли» провели ещё один мастер-класс.

Первый командный кубок Московской области по русскому шапочному бою среди юношей и девушек на призы Дмитрия Двали прошёл 4 ноября на территории СШОР им. Ю. Е. Ляпкина «Арена Балашиха» в рамках концепции развития учреждения.

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#школа
#балашиха
#медали
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#арена балашиха
#подмосковье
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В Кашире состоялся ежегодный турнир по мини-футболу
05 ноября 2024, 17:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашир

3 ноября прошёл ежегодный Кубок городского округа Кашира по мини-футболу среди сельских поселений. В соревнованиях участвовали восемь команд из разных населённых пунктов: Тарасково, Каменка, Корыстово, Новосёлки, Топканово, Барабаново, Зендиково и Руново, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Команды были разделены на две группы по четыре команды, где каждая играла с каждой. В плей-офф прошли команды, занявшие первые и вторые места в группах. В полуфинале «Топканово» обыграли «Корыстово».

В другом полуфинале «Тарасково» победили «Каменку». В матче за третье место «Каменка» обыграли «Корыстово» в серии пенальти.

В финале встретились прошлогодние финалисты «Топканово» и «Тарасково». «Тарасково» одержали победу и стали чемпионами турнира. «Топканово» заняли второе место.

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#медали
#соревнования
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#кашира
#турнир
#победители
#подмосковье
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Кремлев призвал Баха извиниться на коленях за участие Хелиф в ОИ-2024
05 ноября 2024, 17:40

Иман Хелиф (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал главу МОК Томаса Баха извиниться, стоя на коленях, перед всеми боксерами после публикации медицинского отчета, согласно которому олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф является мужчиной.
Он обратил внимание на то, что издание Le Correspondant опубликовало медицинский отчёт, согласно которому, Хелиф является мужчиной.

«От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.

По его словам, Баху следует встать на колени не только перед оскорблёнными девушками, но и перед всем боксёрским сообществом. Кроме того, он должен вернуть медали и признать свою неправоту.

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#telegram
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«Куньлунь» в матче КХЛ в Мытищах взял реванш у питерского «СКА»
05 ноября 2024, 17:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи.

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» обыграл в матче Континентальной хоккейной лиги питерский СКА. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Мытищи.
«В этом сезоне «Куньлунь» вновь принимает соперников в ледовом дворце «Арена Мытищи имени В.И. Шалимова». Две недели назад санкт-петербургский Спортивный клуб Армии разгромил в Мытищах пекинскую команду – 8:0. Реванш вышел не таким убедительным, но достойным – 2:1», – отметили в пресс-службе.
На «Арене Мытищи» случилась главная сенсация игрового дня. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В составе «драконов» отличился Хадсон Элинюк. Хозяева забросили победную шайбу в овертайме. Рурк Шартье реализовал численное большинство после удаления Евгения Кузнецова.

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#спорт
#хоккей
#кхл
#мытищи
#ледовая арена
#подмосковье
#московская область
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Командный кубок Подмосковья по русскому шапочному бою собрал 176 участников
05 ноября 2024, 16:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

В Балашихе состоялся первый командный Кубок по русскому шапочному бою. На него собрались 176 спортсменов из 21 муниципалитета Московской области, сообщили в пресс-службе городского округа Павловский Посад.
«Турнир был посвящён Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие команды юношей и девушек от 13 до 14 лет. Городской округ Павловский Посад представляли воспитанники центра единоборств «Витязь», которые показали достойные результаты», – говорится в сообщении.
Шапочный бой — древнерусская игра, где участники делятся на две команды. Представители одной надевают шапки, а представители другой должны придумать, как их сорвать без ударов ударам руками и ногами. На руках у участников обязательно должны быть рукавицы, чтобы сделать соревнования максимально безопасными.

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#павловский посад
#соревнования
#подмосковье
#московская область
#балашиха
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Подмосковные танцоры взяли две медали Кубка России по брейкингу
05 ноября 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на Кубке России по брейкингу, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На высшую ступень пьедестала поднялась подмосковная спортсменка Александра Вавилкина-Качанова, выступавшая в возрастной категории 19 . Второе место заняла представительница Кемеровской области, третье — участница из Москвы», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль выиграл представитель Подмосковья Александр Бакаржиев, также выступавший в возрастной категории 19 . Золото взял брейкер из Санкт-Петербурга, а бронзу — московский спортсмен.

Брейкинг или брейк-данс является стилем уличных танцев, этот стиль появился в 70-х гг. прошлого века в США. Брейкинг включает в себя элементы боевых искусств и гимнастики. В 2018 голу брейкинг вошёл в программу Юношеских Олимпийских игр, а в 2024 году впервые вошёл в соревновательную программу Олимпийских игр.

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#спорт
#кубок россии
#медаль
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Борцы из Подмосковья завоевали семь медалей Кубка России по грэпплингу
05 ноября 2024, 14:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на Кубке России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Две серебряные медали выиграла в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» представительница Наро-Фоминского округа Радомира Останина, выступавшая в весе до 53 килограммов. Ещё одно серебро принесла подмосковной команде Ирина Чернышёва из Раменского округа в дисциплине «грэпплинг-ги». Спортсменка выступала в весовой категории до 58 кг», — говорится в сообщении.
Бронзовые медали завоевали Багомед Магомедов из Лыткарина (дисциплина «грэпплинг-ги», весовая категория — до 100 кг) и Екатерина Яр из Лыткарина (дисциплина «грэпплинг», весовая категория — до 58 кг). Кроме того, бронзовые награды в обеих дисциплинах получила представительница Подмосковья Влада Бояхчиева, выступавшая в категории до 90 кг.

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#подмосковье
#московская область
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