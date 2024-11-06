Спортсмен из Каширы завоевал медаль соревнований по стрельбе из винтовки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Открытые соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню народного единства, состоялись в Ступине, одну из наград завоевал представитель Каширы Иван Ошека, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В сборную команду спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева секции «Тир ГТО» вошли одиннадцать человек. По результатам соревнований Иван Ошека занял третье место среди участников 2007-2010 гг. рождения», — говорится в сообщении.Кроме того, среди участников старше 18 лет представители Каширы Андрей Малик и Елизавета Сас заняли четвёртое и пятое места.
Всего участниками соревнований стали 63 спортсмена из трёх городских округов Подмосковья: Каширы, Ступина и Подольска.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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