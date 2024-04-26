ГК «Чеховские медведи» стал полуфиналистом чемпионата России

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В ответном матче четвертьфинала плей-офф «медведи» одержал вторую победу подряд над челябинским клубом «Динамо-Сунгуль». Встреча прошла в Чехове и завершилась со счётом 34:27. Самым результативным игроком у победителей стал капитан команды Кирилл Котов, забивший пять мячей», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В полуфинале подмосковные гандболисты поборются за выход в финал с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первый матч пройдёт в северной столице, ответный – в Чехове. Игры запланированы на начало мая.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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