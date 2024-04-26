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ГК «Чеховские медведи» стал полуфиналистом чемпионата России

26 апреля 2024, 19:11
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Подмосковный клуб «Чеховские медведи» вышел в полуфинал чемпионата России по гандболу. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«В ответном матче четвертьфинала плей-офф «медведи» одержал вторую победу подряд над челябинским клубом «Динамо-Сунгуль». Встреча прошла в Чехове и завершилась со счётом 34:27. Самым результативным игроком у победителей стал капитан команды Кирилл Котов, забивший пять мячей», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



В полуфинале подмосковные гандболисты поборются за выход в финал с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первый матч пройдёт в северной столице, ответный – в Чехове. Игры запланированы на начало мая.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#гандбол
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#чеховские медведи
#подмосковье
#московская область
Подмосковные спортсмены стали призерами первенства России по прыжкам в воду
26 апреля 2024, 17:42

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Пять медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России среди юниоров и юниорок по прыжкам в воду проходит с 22 по 28 апреля 2024 года в Калуге.

«Илья Надеев принес региональной сборной две медали: награду высшей пробы в прыжках с трамплина 1 м среди юниоров 14-15 лет и «бронзу» в прыжке с вышки 5, 7,5 и 10 м в своей возрастной группе. Серебро в прыжках с трамплина 1 м среди спортсменов 16-18 лет выиграли Владислав Качанов и Виктория Казанцева. Также второе место занял Владислав Качанов в прыжках с трамплина 3 метра», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что по итогам в копилке сборной Подмосковья золотая, три серебряные и бронзовая медали.

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#подмосковье
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Подмосковные теннисисты выиграли «бронзу» первенства России
26 апреля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Подмосковья завоевала «бронзу» первенства России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 22 апреля в Чебоксарах проводится Первенство России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет.

«На первенстве России разыгрываются медали в командных соревнованиях, а также в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Сборная девушек Московской области по итогам командных соревнований заняла третье место на пьедестале почета», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в общей сложности в турнире принимает участие 16 сборных, а также я 64 юноши и 64 девушки в личных зачетах.

Кроме этого, ​29 апреля пройдет заключительных день соревнований, где будут объявлены победители последних матчей.

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#медали
#первенство
#победители
#фехтование
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Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали турнира на призы Карины Азнавурян
26 апреля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Одну из золотых медалей в копилку Московской области принёс шпажист Богдан Новак из Звенигорода, выступавший в кадетской возрастной группе до 18 лет. Он стал лучшим из более чем 200 спортсменов его категории. В борьбе за золото он одержал победу над москвичом Никитой Гориным», — говорится в сообщении.
Ещё одну высшую награду завоевала Виктория Раменскова из Бронниц в категории «шпажистки 2009-2011 гг. рождения». В финале она одолела Таисию Цыплакову из Новосибирской области.

Серебряную медаль выиграл Егор Смирнов в категории «шпажисты 2009-2011 гг. рождения». И в этой же категории на третью ступень пьедестала сумел подняться ещё один член подмосковной команды — Аркадий Кардава.

Соревнования проводились в Москве с 19 по 26 апреля.

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#фехтование
#спорт
#медали
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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В Петербурге появится новый спортивный комплекс
26 апреля 2024, 12:01

Фото: iStock/klikk

В Санкт-Петербурге появится новый спортивный комплекс напротив дома №9, корпус 2 по Ленской улице в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в Комитете по инвестициям.
«Сейчас инвестор осуществляет проектирование объекта. Проектные решения пока в разработке», – рассказали в ведомстве в беседе с «Петербургским дневником».

В двухэтажном спортивном комплексе разместят трибуны для 500 зрителей. Здесь будут проводить любительские соревнования по волейболу и баскетболу. Кроме того, в здании расположат тренерский зал, медицинский кабинет и фитнес-кафе.

При этом часть помещений площадью 150 квадратных метров инвестор передаст в собственность города.

По словам мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова, новый спорткомплекс расширит возможности для занятий спортом в Красногвардейском районе и улучшит спортивную инфраструктуру в городе в целом.

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На стенде Подмосковья выставки-форума «Россия» прошёл День спорта
25 апреля 2024, 22:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На подмосковном стенде международной выставки-форума «Россия» провели День спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На нашем стенде были представлены достижения физкультуры и спорта. Гости выставки насладились показательными выступлениями и мастер-классами как от именитых профессиональных спортсменов, так и от учащихся спортшкол», – рассказал министр физической культуры и спорта региона Алексей Перов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На стенде проходили презентации спортивных обществ и учебных заведений Подмосковья: гандбольного клуба «Звезда», команды по хоккею на траве «Динамо-Электросталь», регбийного клуба «ВВА-Подмосковье», спортшкол по хоккею, лёгкой атлетике, боксу, училища олимпийского резерва №3 и спортивного училища №5 «Мастер-Сатурн».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители команд рассказали о своих видах спорта, клубах, провели мастер-классы по фехтованию, футбольному фристайлу, акробатическому рок-н-роллу, метанию диска, толканию ядра, хоккею с шайбой, хоккею на траве, гандболу, регби, боксу и стрельбе из лазерного пистолета. Желающие могли получить автограф и сделать фото со спортсменами и тренерами.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители дома юных техников «Интеграл» из Химок рассказали о секции спортивного пилотирования дронов и перспективах детского центра по обучению управления БПЛА. Гости изучили беспилотники, выставленные в ходе презентации.
«На выставке вместе с традиционными видами спорта была представлена новая дисциплина – «гонки дронов». Соревнования по этому молодому виду спорта были включены в программу прошедших недавно «Игр будущего» в Казани. Мы видим рост популярности киберспортивных дисциплин, фиджитал-спорта. Будем уделять им огромное внимание», – отметил Алексей Перов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Также на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялось пленарное заседание «Спорт. Возможности будущего» с участием министра спорта России Олега Матыцина. Обсуждали стратегии развития спорта до 2030 года и ближайшие международные соревнования – Игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы. Спортсмены из Московской области активно готовятся к стартам.

Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го. Стенд Подмосковья находится в 75-м павильоне.

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#спорт
#минспорт мо
#выставка
#форум
#россия
#вднх
#подмосковье
#московская область
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Команда школьников из Балашихи победители в школьной лиги по шахматам
25 апреля 2024, 21:12

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Команда Балашихинской школы № 3 имени Ивана Флёрова стала победителем школьной лиги по шахматам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проводился в Ледовом дворце «Арена «Балашиха». В Соревнованиях приняли участие четыре команды финалистов в составе шести игроков в каждой.

«Звание чемпиона Балашихинской школьной лиги (БШЛ) по шахматам завоевала команда школы № 3 имени Ивана Флёрова из Балашихи. Второе и третье места заняли СОШ № 4 и № 8. Проект школьной спортивной лиги был разработан и запущен в прошлом году в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В нем принимают участие 29 общеобразовательных школ», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в общей сложности в соревнованиях приняли участие порядка 1,5 тысячи человек.

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#спортсмены
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Подмосковные гребцы завоевали золото всероссийских соревнованиях «Донская регата»
25 апреля 2024, 20:53

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

13 медалей завоевали подмосковные гребцы на всероссийских соревнованиях «Донская регата». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования «Донская регата» по гребному спорту в дисциплине «академическая гребля» прошли с 17 по 22 апреля 2024 г. в г. Ростов-на-Дону на гребном канале «Дон».

По итогам соревнований представители Московской области завоевали шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.

«Победителями стали Алексей Кияшко в дисциплине «одиночка легкий вес 2000 м» среди мужчин, Виктория Луганская в категории «двойка без рулевого женщины 2000 м», Анна Кореневская в категории «двойка без рулевого юниорки 2000 м» и «четверка без рулевого юниорки 2000 м», а в «четверка без рулевого мужчины 2000 м» — Сергей Иськин», — поделились в пресс-службе.

Серебряными призерами стали Екатерина Костюхина — «двойка парная женщины 2000 м», Алексей Кияшко в категории «двойка парная мужчины 2000 м» и в состязании восьмерок с рулевым на дистанции 2000 м — Сергей Иськив, Алексей Швецов, Михаил Арешкович.

Стоит отметить, что бронзу соревнований получили Константин Самсонов, Вадим Варнеев, Никита Кормильчиков, Илья Страхов, Максим Хамин, Александр Решетов, Андрей Карташов, Петр Кузьмин, Полина Афанасьева ​в ​дистанции «восьмерка с рулевым юниоры 2000м».

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#ростов
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В каширском фестивале ГТО приняли участие около 120 школьников
25 апреля 2024, 18:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фестиваль «Кашира за ГТО!» среди сборных команд шестых классов школ состоялся во дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» имени Елисеева, участие в мероприятии приняли 119 ребят, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Команды на фестиваль прислали средние школы №1, №2, №3, №4 и №9, отделения Барабановской школы в деревне Никулино и селе Кокино, Зендиковское отделение Тарасковской школы, отделение школы №4 в микрорайоне Ожерелье и кадетский корпус школы №7», — отмечается в сообщении.
Школьники испытали свои силы в прыжках в длину с места, беге на 30 метров, отжимании, подтягивании, наклонах и подъёме корпуса из положения лёжа.

В прыжках в длину лучшие результаты показали Злата Щедрина и Асиф Каримов из школы №3, в наклонах — Варвара Кулешова из школы №4 и Алижон Ишбоев из школы №1, в отжиманиях — Анастасия Чернышова, представляющее отделение школы №4 в Ожерелье, в подтягивании — Роман Евстигнеев из Барабановской школы. Упражнения на пресс лучше всех сделали Злата Щедрина из школы №3 и Арсений Габибуллаев из школы в Зендикове. А в беге лучшими стали Алиса Юхманова из школы №4 и Роман Евстегнеев из Барабановской школы.

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#кашира
#гто
#школьники
#спорт
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В Подмосковье проходит Кубок России по бодибилдингу и фитнесу
25 апреля 2024, 17:35

Фото: Мария Андрюхина

В Подольске стартовал 36-ой Кубок России по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования проводятся в Ледовом дворце «Витязь» в городском округе Подольск.

В мероприятии участвуют порядка 1000 участников из 70 регионов страны и Беларуси, Казахстана, Киргизии. Кубок России проходит в нескольких номинациях: акробатический фитнес, артистический фитнес, бодифтинес, фитнес-бикини, классический, пляжный и атлетический бодибилдинг.

«Сегодня у нас день регистрации, и в то же время выступают участники до 18 лет. То есть, можно сказать, что у нас один турнир переходит в другой, а в целом это один большой праздник спорта», — поделился президент региональной общественной организации «Федерация бодибилдинга Московской области» Роман Дудушкин.

Стоит отметить, что команду Московской области представляют около 90 спортсменов.

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